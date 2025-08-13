Proyecto A graba remix de su éxito "Renuncio" con La Perversa, tras 7 años del lanzamiento original

Celebrando sus 20 años de trayectoria musical, la agrupación salsera venezolana Proyecto A continúa evolucionando y recientemente sorprendieron a sus fanáticos con una nueva colaboración: el remix de su éxito de 2018 “Renuncio”, junto a la reconocida exponente urbana dominicana La Perversa.

Este tema, que originalmente se posicionó como uno de los más icónicos de Proyecto A en el ámbito de la salsa romántica, resurge ahora renovado y una fusión urbana-salsera que promete conquistar nuevas audiencias y unir generaciones.

“Este remix de Renuncio no es solo una colaboración, es un puente entre géneros, entre países, entre públicos. La Perversa le ha dado una fuerza única al tema, manteniendo originalidad, pero con un aire totalmente fresco y actual”, expresó la agrupación que se encuentra en suelo dominicano para la grabación del videoclip.

La unión de estos talentos marca un hito dentro de la música tropical y urbana, y se lanza justo en medio de un momento crucial para Proyecto A, que también han sido prenominados al Latin Grammy 2025 en la categoría “Best Salsa Album” por su disco “Sin darnos cuenta”.

Nueva música y regreso a República Dominicana

Además del remix de “Renuncio”, Proyecto A acaba de lanzar su nuevo sencillo “Quise amarte”, una balada de desamor con arreglos del colombiano Sebas Velásquez y un videoclip dirigido por Luis Ache Hernández, que incorpora inteligencia artificial.

El grupo también anunció su regreso a la República Dominicana en agosto, como parte de una gira internacional que los llevará por Venezuela, Colombia, EE. UU. y RD. Este reencuentro con el público dominicano, luego de unos cinco años de ausencia.

En el país, Proyecto A cuenta con la representación de Julio Fabián “El Peluche Radio” y Resi Minaya (Minaya Music), quienes están impulsando esta colaboración como un gran acontecimiento para el mercado musical caribeño.