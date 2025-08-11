Muere Óscar Lerma ‘El Guadaña Jr.’, hijo del cantante de banda Bostik, antes de subir al escenario

Óscar Lerma, conocido artísticamente como “Guadaña Jr.” e hijo del fallecido David Lerma “Guadaña”, emblemático vocalista de la banda Bostik, perdió la vida la noche del domingo, apenas instantes antes de subir al escenario del 14vo Rock Sano Fest en Cuautitlán, Estado de México.

Según los primeros reportes, el joven intérprete fue atacado a balazos mientras permanecía en su vehículo, estacionado cerca del Centro de Espectáculos La Lonita.

Según publica El Universal, aunque las autoridades no han emitido una versión oficial, se presume que se trató de un atentado.

En el festival, Lerma tenía planeado rendir homenaje a su padre, quien falleció en mayo pasado a causa de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, tras el ataque, los organizadores decidieron suspender el resto de las presentaciones y desalojar al público por seguridad.

“Guadañita” había iniciado recientemente su carrera musical interpretando los éxitos que su padre popularizó con la banda Bostik durante más de cuatro décadas.

El pasado 23 de junio, en un concierto en el Centro Cívico de Ecatepec, expresó la emoción que le generaba esta nueva etapa: “Siento mucha alegría por estar aquí. Banda, esto da inicio hoy… vamos a hacer algo chingón, aquí es puro rock and roll. Les vamos a dar el sonido original de la Banda Bostik y pronto entraremos al estudio para grabar el primer disco de ‘Guadaña Jr.’”.

Hasta ahora, ninguno de los integrantes actuales de la Banda Bostik: Lalo Blues, Marshall, Fer Mendoza, Enrique García “Ponchito” y David Manzare, ha emitido un pronunciamiento público sobre el asesinato.

Indica el citado medio que, a finales de junio, Lalo Blues, miembro fundador del grupo, confesó en una entrevista con Pura Cultura Rock el dolor que le dejó la partida de David Lerma el 18 de mayo: “Lo extraño muchísimo, con todo mi corazón. Ha sido un gran golpe… imagínate, vivía más con él que con mi propia familia”.