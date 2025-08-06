Fallece el pianista ganador de Grammy, Eddie Palmieri

Eddie Palmieri, el reconocido pianista de origen puertorriqueño ganador de múltiples premios Grammy y fundador de las bandas La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive, falleció en la tarde de este miércoles, confirmaron Oscar Hernández y Richie Viera.

Palmieri, quien nació el 15 de diciembre de 1936, murió a sus 88 años. De momento, no se ofreció una causa de muerte.

Reconocido como uno de los artistas más innovadores en la historia de la música hispana, y uno de los pioneros de la salsa, Palmieri formó su primera banda en 1961, el Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

Tras la disolución de la banda en 1968, Palmieri conquistó su primer Grammy en 1976 con la producción “The Sun of Latin Music”, que contó con la voz de Lalo Rodríguez.Palmieri tenía programado participar en el espectáculo “Tribute to the Messiah” en el Coca-Cola Music Hall, en febrero, pero canceló debido a problemas de salud.