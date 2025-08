Romeo Santos, Rauw Alejandro y Bad Bunny, entre los latinos nominados a los MTV Video Music Awards 2025

El puertorriqueño Bad Bunny tiene cuatro nominaciones los Premios MTV Video Music Awards (VMAs), que se otorgarán el 7 de septiembre en Nueva York.

Las categorías son: Artista del Año, en la que compite además con Lady Gaga, Beyoncé, Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weekend; y a Mejor Álbum por su reciente proyecto 'Debí Tirar más Fotos', que además compite en la categoría de Mejor Video Largo.

Bad Bunny también está en la lista a Mejor Canción Latina por 'Baile inolvidable', en la que además figuran J Balvin ('Río'), Karol G ('Si Antes te Hubiera Conocido'), Peso Pluma ('La Patrulla'), Rauw Alejandro y Romeo Santos ('Khé?') y Shakira ('Soltera').

Lady Gaga encabeza este año la lista de nominados al figurar en doce categorías, entre ellas Artista y Canción del Año, apoyada por su más reciente disco 'Mayhem' (2025), y destronando a Taylor Swift que por dos años lideró las candidaturas.

Lady Gaga está nominada además en Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en 'Die with a Smile', tema que también es candidato a Canción del Año y Mejor Canción Pop, así como por Mejor Dirección por 'Abracadabra', también incluida en su nuevo álbum, y que además figura en las listas de nominadas a Mejor Dirección Artística, Fotografía, Edición, Efectos Especiales y Coreografía.

Le siguen Bruno Mars con once nominaciones, y Kendrick Lamar con diez; Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, con ocho nominaciones; mientras que Ariana Grande y The Weekend, cuentan con siete.

Miley Cyrus, Ed Sheeran, Jelly Roll y Tate McRser también acumulan cuatro nominaciones; y Taylor Swift y Beyoncé solamente fueron nominadas a Artista del Año.

Mientras que en la categoría de Mejor Video del Año, premio principal en los VMAs, compiten Ariana Grande por 'Brighter Days Ahead'; Billie Eilish por 'Birds of a Feather'; Kendrick Lamar por 'Not Like Us', Lady Gaga y Bruno Mars por 'Die with a Smile'; Rosé y Bruno Mars por 'APT'; Sabrina Carpenter por 'Manchild', y The Weekend y Playboi Carti por 'Timeless'.