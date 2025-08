Muere la cantante de country Jeannie Seely

Jeannie Seely, la conmovedora cantante de música country creadora de clásicos como "Don't Touch Me", falleció. Tenía 85 años.

Su publicista, Don Murry Grubbs, dijo que murió el viernes después de sucumbir a complicaciones de una infección intestinal.

Conocida como “Miss Country Soul” por su estilo vocal único, Seely fue una pionera para las mujeres en la música country, celebrada por su enérgico inconformismo y por una serie de éxitos innegables en los años 60 y 70.

Su segundo esposo, Gene Ward, falleció en diciembre. En mayo, Seely reveló que se encontraba en recuperación tras múltiples cirugías de espalda, dos procedimientos de emergencia y 11 días en la UCI. También sufrió un episodio de neumonía.

La rehabilitación es bastante dura, pero cada día parece más brillante y anoche vi una luz al final del túnel. ¡Y era neón, así que supe que era mía! —dijo entonces en un comunicado—. El insumergible Seely está volviendo a la normalidad.

Seely nació en julio de 1940 en Titusville, Pensilvania, a unas dos horas al norte de Pittsburgh, y se crio en la cercana Townville. Su amor por la música country fue inmediato; su madre cantaba y su padre tocaba el banjo. De niña, cantaba en programas de radio y televisión locales. A los veintipocos años, se mudó a Los Ángeles para impulsar su carrera, trabajando en Liberty and Imperial Records en Hollywood.

Siguió escribiendo y grabando. Nashville fue el siguiente destino: cantó en el programa de Porter Wagoner; firmó con Monument Records. Su mayor éxito llegaría poco después: "Don't Touch Me", la balada crossover escrita por Hank Cochran. La canción le valió a Seely su primer y único premio Grammy, a la mejor interpretación vocal de country & western en la categoría femenina.

Cochran y Seely se casaron en 1969 y se divorciaron en 1979.

Seely rompió barreras en su carrera: en una época en la que la música country esperaba una especie de sumisión por parte de sus intérpretes femeninas, Seely era un poco rebelde, conocida por llevar minifalda en el escenario del Grand Ole Opry cuando todavía era un tabú.

Y tuvo varios éxitos country en los años 60 y 70, incluidos tres éxitos Top 10 en lo que ahora se conoce como la lista de canciones country más populares de Billboard: "Don't Touch Me", "I'll Love You More (Than You Need)" de 1967 y "Can I Sleep In Your Arms?" de 1973, adaptada de la canción folk "Can I Sleep In Your Barn Tonight Mister?"

Desde entonces, Seely continuó lanzando álbumes, actuando y presentando, apareciendo regularmente en programas de música country. Sus canciones son consideradas clásicos y han sido grabadas por figuras como Merle Haggard, Ray Price y Connie Smith, hasta Ernest Tubb, Grandpa Jones y el pequeño Jimmy Dickens.

Y Seely nunca dejó de trabajar en la música country. Desde 2018, presenta el programa semanal "Sunday's with Seely" en el canal SiriusXM Willie's Roadhouse de Willie Nelson . Ese mismo año, fue incluida en el Paseo de la Fama de Music City.

Apareció casi 5.400 veces en el Grand Ole Opry, del que ha sido miembro desde 1967. Grubbs dijo que el espectáculo del sábado en el Grand Ole Opry estaría dedicado a Seely.

Lanzó su última canción en julio de 2024, una versión de “Suffertime” de Dottie West, grabada en el mundialmente famoso RCA Studio B. La interpretó en el Opry el año anterior.