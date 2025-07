Luis Medrano estrena camión-transformer que se convierte en moderno escenario equipado con alta tecnología

Luis Medrano acaba de estrenar un moderno camión que se convierte en escenario para recibir encima a artistas y multitudes de hasta 20 mil personas.

La estructura móvil, una especie de transformer, está equipada con todo lo que se necesita para un espectáculo multitudinario: pantallas, sonido, luces, planta y tecnología de punta, la más actualizada del mercado mundial. El vehículo se estaciona y ahí se abre como un avestruz para servir de plataforma al show que se quiera montar.

La idea, el diseño y cada detalle pedido al fabricante es del veterano empresario artístico dominicano, basado en un experiencia de mil años en los grandes eventos multitudinarios del país.

En San Francisco de Macorís, la noche del pasado sábado, hizo su segunda aparición en terreno (la primera fue en Montecristi), como parte del festival itinerante “Qué Viva la Patria”, que reunió a los merengueros Sergio Vargas y Steffany Constanza y al urbano El Poeta Callejero.

Luis Medrano estaba sentado en el lado derecho de la tarima, donde el camión tenía su frente, a la que siempre miraba con felicidad y orgullo, sin perderle la vista ni un instante toda la noche.

El aparato es su niña linda. Y cumple uno de sus grandes sueños en sus últimos 25 años: “Me propuse emprender, evolucionar y crecer espiritualmente, con la firme convicción de hacer realidad un sueño: que, gracias al avance de la tecnología de punta, los hombres y mujeres que trabajan en el montaje de conciertos pudieran dejar atrás el martillo y el serrucho”.

La historia de la compra del camión viene desde hace años, pero fue de un tiempo a la fecha que todo el engranaje se hizo realidad: “A lo largo de nueve meses de conversación con ingenieros chinos, a través de la traducción instantánea y el entendimiento mutuo, logramos acordar un concepto revolucionario, visual y eficiente, que reduciría el tiempo y el esfuerzo en el montaje de escenarios, sonido, luces y láser. La ingeniería hidráulica y la tecnología avanzada se convirtieron en los pilares de mi idea”.

El real estreno se hizo en Montecristi con motivo de los Juegos Deportivos Fronterizos. En la ciudad del noroeste dominicano se utilizó por primera vez “el más moderno escenario móvil de conciertos del planeta, con tecnología de punta al más alto nivel”.

El Poeta Callejero durante su presentación en San Francisco de Macorís sobre el más moderno escenario móvil de conciertos del planeta, con tecnología de punta al más alto nivel.

La adquisición, con un monto que Medrano prefiere reservarse, fue fruto de sus ahorros y de préstamos bancarios.

“Sin préstamos ni líneas de crédito no es posible lograr sueños cuando uno viene de pobreza total. Las instituciones bancarias y su misión de apoyar el crecimiento comercial del país han hecho posible la realización de este gran sueño”, comentó.

Medrano sostiene que “no conozco ninguna plaza comercial, restaurante, bar o discoteca abierta en los últimos veinte años, porque me he enfocado y he puesto todas mis energías en alcanzar este proyecto. Sé que mi adorada madre está feliz en el cielo”.

También agradeció al presidente Luis Abinader “por su tan importante apoyo a las plataformas culturales y folclóricas; a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina; y a los exministros de turismo Fello Subervi, Frank Jorge Elías, Felucho Jiménez, Miguelina Ortiz de Subervi, Francisco Javier García y al actual ministro David Collado Martínez”.

Por igual, a las empresas privadas que siempre creen en sus propuestas, las que van dirigidas a preservar e impulsar la música dominicana en todas sus vertientes.

No hay otro empresario local que vele más por este capítulo tan significativo para un país en el que sus artistas y sus ritmos necesitan más apoyo para permanecer como parte de la identidad nacional y en algunos casos contrarrestar toda esa avalancha foránea que permea ese orgullo patrio que sostiene la industria musical local.

Medrano, frente a su camión, estaba feliz la noche del sábado y afirmaba a redactores de Listín Diario presentes en San Francisco de Macorís que su mayor satisfacción es poderle garantizar trabajo a la clase artística dominicana y que la gente de los pueblos del país pueda también disfrutar de sus artistas y de lo mejor de la música dominicana en todas sus manifestaciones.