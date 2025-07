Ziad Rahbani, compositor libanés e hijo del icónico cantante Fayrouz, muere a los 69 años

Ziad Rahbani, un visionario compositor, dramaturgo, pianista y provocador político libanés, murió el sábado, a la edad de 69 años, según la Agencia Nacional de Noticias estatal.

La muerte fue confirmada por una persona cercana a Rahbani que habló bajo condición de anonimato. La causa de la muerte no quedó clara de inmediato.

Nacido en 1956 en Antelias, cerca de Beirut, Ziad era el hijo mayor del legendario cantante libanés Fayrouz y del difunto compositor Assi Rahbani, la mitad de los famosos hermanos Rahbani. Desde muy joven, mostró signos de talento prodigioso, componiendo su primera obra musical a los 17 años. Criado entre la realeza artística, su mundo estaba impregnado de música, teatro y conciencia política, una combinación que definiría el trabajo de su vida.

Su madre, que era considerada la intérprete más famosa y estimada del mundo árabe, interpretó algunas de sus composiciones en sus conciertos, mezclando el folclore libanés con la sincopa y el fraseo occidentales.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, dijo que Rahbani no era solo un artista, sino un completo fenómeno intelectual y cultural".

En una declaración, Aoun elogió a Rahbani como "una conciencia viva, una voz rebelde contra la injusticia y un espejo honesto que refleja el sufrimiento y los marginados". Destacó cómo la fusión de Rahbani de la música clásica, jazz y oriental "abrió nuevas ventanas para la expresión cultural libanesa" y la elevó a niveles globales.

"Ziad fue una extensión natural de la familia Rahbani, que le dio al Líbano mucha belleza y dignidad", agregó el presidente.

La estrella del pop libanés Elissa, escribiendo en X, dijo: "Ziad_Rahbani no era un artista común... Con su pérdida hoy, el Líbano ha perdido una parte de sí mismo y una gran parte de su memoria colectiva".

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, envió sus "más profundas condolencias al gran Fairouz, a la familia Rahbani y a todos los libaneses por la pérdida del brillante artista Ziad Rahbani, que encarnaba el Líbano que amábamos".

El ministro de Cultura, Ghassan Salame, dijo: "Lo lloraremos mientras continuamos cantando sus canciones que nunca morirán".

El primer ministro Nawaf Salam describió a Rahbani como "un artista excepcional y creativo, una voz libre que se mantuvo fiel a los valores de justicia y dignidad".

"Mi música no es occidental"

Mientras sus padres ayudaron a construir una era dorada del teatro musical libanés impregnada de idealismo y nostalgia, Rahbani subió a la escena con sátira irreverente, crítica política inquebrantable y partituras inflexidas por el jazz que reflejaban el caos y las contradicciones de un Líbano en guerra consigo mismo.

"Admiro la música de compositores como Charlie Parker, Stan Getz y Dizzy Gillespie", dijo una vez. "Pero mi música no es occidental, es libanesa, con una forma diferente de expresión".

La música de Rahbani reflejaba la herencia híbrida del Líbano, que hasta que estallara la guerra civil en 1975 era un crisol cultural donde Oriente se encontraba con Occidente. Pero también estaba profundamente arraigado en los eventos traumáticos de la lucha sectaria, las sangrientas batallas callejeras entre milicias rivales y tres años de violenta ocupación israelí después de la invasión de 1982.

Su obra de ruptura, Nazl el-Sourour (Hotel de la felicidad), se estrenó en 1974 cuando tenía solo 17 años y retrató una sociedad desfigurada por la desigualdad de clase y la represión. La narrativa tragicómica sigue a un grupo de trabajadores que secuestran un restaurante para exigir sus derechos, solo para ser despedidos por la élite política. Con este audaz debut, Rahbani reveló su tema duradero: que la sociedad libanesa estaba fracturada no solo por la guerra, sino por el poder arraigado.

Un ortodoxo griego de izquierda, Rahbani también escribió obras de teatro y programas de radio satíricos centrados en su entorno violento que se burlan de las divisiones sectarias de su país.

Las obras posteriores de Rahbani solidificaron su reputación como la voz de los desencantados. ¿En Bennesbeh Labokra Chou? (¿Qué pasa con el mañana?), interpreta a un pianista de bar cansado en Beirut después de la guerra civil que se desplaza a través de un paisaje surrealista de sueños rotos, corrupción y absurdo. La obra presenta algunas de las músicas más conmovedoras de Rahbani y comentarios mordaces, incluida la famosa línea: "Dicen que mañana será mejor, pero ¿qué pasa con hoy?"

Actuaciones en vivo legendarias

Más que solo un dramaturgo, Rahbani era un compositor de asombrosa gama. Infundió melodías árabes tradicionales con jazz, funk e influencias clásicas, creando un sonido híbrido que se volvió instantáneamente reconocible.

Sus actuaciones en vivo fueron legendarias, ya sea tocando el piano en clubes ahumados en Hamra, uno de los principales distritos comerciales de Beirut que alberga una identidad multifacética, o orquestando producciones a gran escala.

Sus colaboraciones con Fayrouz, especialmente a finales de la década de 1970 y 1980, iniciaron una fase más oscura y políticamente cargada en su carrera. Canciones como Ouverture 83, Bala Wala Chi (Sin nada) y Kifak Inta (How Are You) reflejaban las melancólicas composiciones y la introspección lírica de Ziad.

Rahbani fue arendado por los tradicionalistas árabes por sus esfuerzos pioneros para cerrar la brecha entre la cultura árabe y occidental con la música.

En los últimos años, Ziad apareció menos en el ojo público, pero su influencia nunca disinuó. Las generaciones más jóvenes redescubrieron sus obras en línea y probaron su música en los movimientos de protesta. Continuó componiendo y escribiendo, hablando a menudo de su frustración con el estancamiento político del Líbano y la decadencia de la vida pública.

A Rahbani le sobreviven su madre, Fayrouz, de 90 años, su hermana Reema y su hermano Hali.