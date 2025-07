10 canciones para recordar a Ozzy Osbourne, el gran líder de Black Sabbath

Hay figuras pioneras de la música, y luego está Ozzy Osbourne, el líder más grande de Black Sabbath, cuya mitología personal es eclipsada sólo por la fuerza e inmortalidad de sus canciones.

Padrino y fuerza del heavy metal, Osbourne murió este martes a los 76 años, apenas unos meses después de su última actuación.

La voz idiosincrásica y gutural del ícono inglés impulsó a generaciones de metaleros, tanto a través de su trabajo al frente de Black Sabbath como en su carrera en solitario. En su repertorio, hay canciones de total ubicuidad global e innovaciones menos conocidas con su estética única y espeluznante.

Para celebrar la vida y el legado de Osbourne, hemos seleccionado solo algunas canciones que forjaron un futuro para este hombre, desde melodías atemporales hasta algunas selecciones de izquierda.

Continúe leyendo y luego escuche todas las pistas en nuestra lista de reproducción de Spotify.

1970: “Iron Man ”, Black Sabbath

Sería difícil encontrar un riff de guitarra más reconocible que el que da inicio al megaéxito de Black Sabbath de 1970, «Iron Man». Trasciende el género metal: un éxito histórico que se escucha en todo el mundo y en tiendas de guitarras de todo el mundo.

1970: “War Pigs ”, Black Sabbath

Una de las grandes canciones de protesta contra la guerra de Vietnam, “War Pigs” de Black Sabbath es un raro momento en el que hippies y metaleros pueden estar de acuerdo: “Los políticos se esconden / Ellos solo comenzaron la guerra / ¿Por qué deberían salir a luchar?”, canta Osbourne en el puente.

1971: “Children of the Grave", Black Sabbath

Las actuaciones más intensas de Osbourne se deben, al menos en parte, al bajista y letrista de Black Sabbath, Terry “Geezer” Butler, y quizás no haya mejor ejemplo que “Children of the Grave”, el sencillo del álbum de la banda de 1971, “Master of Reality”. “¿Debe el mundo vivir a la sombra del miedo atómico?”, pregunta Osbourne, como un puño sónico alzado en el aire. “¿Podrán ganar la lucha por la paz o desaparecerán?”.

1973: “Sabbath Bloody Sabbath”, Black Sabbath

Black Sabbath se encontraba en una crisis creativa antes de "Sabbath Bloody Sabbath", el tema de apertura de su álbum homónimo de 1973. Es casi increíble ahora: la canción incluye uno de sus riffs más conocidos y su estribillo presenta una voz realmente prometedora.

1980: “Crazy Train,” Ozzy Osbourne

¿Sabría el mundo cómo suena un vibraslap sin la introducción inmediatamente reconocible del primer sencillo en solitario de Osbourne, "Crazy Train"? Llamarlo un clásico es casi un flaco favor: es una melodía adictiva, con guitarras ruidosas y miedos de la era de la Guerra Fría.

1980: “Mr. Crowley", Ozzy Osbourne

Otro clásico del álbum debut como solista de Osbourne, “Blizzard Of Ozz”, lanzado un año después de que Osbourne fuera despedido de Black Sabbath por sus legendarios excesos, el himno de rock de estadios “Mr. Crowley” rinde homenaje al famoso ocultista inglés Aleister Crowley y cuenta con la participación de Don Airey de Deep Purple en el teclado.

1981: “Diary of a Madman”, Ozzy Osbourne

La canción principal y la coda del segundo álbum de estudio en solitario de Osbourne, "Diary of a Madman", dura más de seis minutos, con potentes instrumentos de cuerda y un coro tan teatral que parece que estuvieran componiendo la banda sonora de una película de guerra medieval. Quería algo grandioso, quería dramatismo, y lo consiguió.

1991: “Mama, I’m Coming Home", Ozzy Osbourne

No sería inexacto decir que "Mama, I'm Coming Home" es una canción que suena hermosa. Es diferente a todo lo de esta lista: una balada potente con letra escrita por el fallecido líder de Motörhead, Lemmy , y una grata variación.

1992: “I”, Black Sabbath

Cuando piensas en Black Sabbath, la mayoría de los fans se fijan en una serie impecable de álbumes lanzados en los 70 y principios de los 80. Pero "I", un tema de "Dehumanizer", el decimosexto álbum de estudio de Black Sabbath, a menudo pasado por alto, merece la pena. Y no solo porque es el primer álbum de Sabbath que incluye al cantante Ronnie James Dio y al baterista Vinny Appice desde "Mob Rules" de 1981, aunque eso es una ventaja obvia.

2019: “Take What You Want”, de Post Malone con Ozzy Osbourne y Travis Scott

En sus últimos años, Ozzy Osbourne fue generoso con su tiempo y talento, colaborando a menudo con artistas más jóvenes que idolatraban a la leyenda del metal. Un ejemplo de ello es "Take What You Want" de Post Malone, en la que también colabora el rapero Travis Scott. Osbourne le da a la canción un necesario toque gótico, lo que valida el uso de un solo de guitarra vivaz en una balada.