Casi un álbum, incluyendo a dúo con Yailin: las canciones falsas de Romeo Santos creadas con IA

Mientras Romeo Santos vacaciona con su familia y prepara nueva música desde la playa, la inteligencia artificial hace de las suyas con una voz similar a la del bachatero de origen dominicano.

"Te metiste en mi piel", "Cuento de hadas" y "Eres mi vicio" son las canciones falsas que suenan en colmadones y barrios de Santo Domingo, donde algunos las bailan y las corean creyendo que se trata del verdadero "Rey de la Bachata". Estas creaciones tienen hasta 6 millones de reproducciones en YouTube, además de "Karma" alegadamente a dúo con Cazzu que tiene 11 millones de vistas.

Además de estos títulos en solitario, la IA también ha creado más de una docena de temas bajo el nombre de Romeo Santos y Yailin 'La Más Viral', entre ellos "Te enseñaré amar", "Olvídate de él", "Nos fallamos los dos", "Bésame", "Prometimos no llorar", "Lo nuestro es de verdad", "Hazme el amor", "Puedo hacerlo con amor", ", "Amor verdadero", "Ven y quédate", "Me dan celos", "Bésame despacio", "Te fallé mami" y una última donde incluyen el nombre de Prince Royce, "Tu sonrisa me cautivó".

Por su lado, Romeo Santos aún no confirma ninguna colaboración con la exponente urbana, quien en diciembre actuó junto a la estrella latina como invitada sorpresa de la tercera noche de Aventura en el Estadio Olímpico.

"No puedo creer que haya gente que se esté emborrachando con esas canciones hechas con IA", "Este señor está al tanto de que están saliendo canciones con su voz mediante el uso de IA y él está haciéndose el loco permitiendo que los dominicanos se emborrachen escuchando esa música falsa", "El real fanático conoce a Romeo y su trabajo no es tan solo las letras y la voz hay que escuchar los arreglos eso se nota de lejos que no es Romeo", se lee entre los comentarios en redes sociales.

El 8 de enero, tres días después de finalizar las cuatro funciones de la agrupación en el Olímpico, Santos archivó o eliminó de su Instagram todas las imágenes de la gira "Cerrando ciclos" y publicó un video donde aparecen dos bocinas y un micrófono frente a la playa.

Durante estos meses, Francelys Infante, pareja del multipremiado artista, también reveló que se encontraba junto a su familia en Bora Bora y París, Francia.