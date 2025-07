Cantante Paloma Mami presume de "luz" y "creatividad" en nuevo álbum, 'Códigos de Muñeka'

La cantante Paloma Mami lanzó este 11 de julio su nuevo álbum, 'Códigos de Muñeka', un trabajo que mezcla el pop latino, el trap y lo urbano, perfumado de la "luz" y "creatividad" que caracterizan a la artista chileno-estadounidense, quien presenta una notable renovación personal y musical.

El disco, conformado por once canciones -número fetiche de la intérprete- y esperado desde hacía tiempo por sus fans, cuenta con colaboraciones estelares como la de Rauw Alejandro, Pablo Chill-e, Danny Lux, Pailita, Jordan 23, Marcianeke e Ithan NY.

"Con este disco me acordé de que uno cuando es artista no tiene que hacer nada, no tengo que demostrar nada. Siento que la gente a la que le gusta mi música es porque siente mi talento, puede ver la luz y creatividad que tengo y con eso soy feliz", declaró la artista en entrevista con EFE.

Paloma confiesa que este álbum está cargado de emociones tras un proceso de cuatro años desde su primer trabajo, 'Sueños de Dalí' (2021), en el que ha tenido que lidiar con los "dolores del crecimiento" y superar la "inmadurez" y la falta de paciencia que la han convertido en una persona "muy distinta" a día de hoy.

"Yo creo que esa es la evolución que ves con este disco, soy mucho más tranquila, mucho más natural", comentó la cantante al hablar de cómo ha cambiado, personal y musicalmente, con respecto a su primer álbum.

Creatividad y madurez

El título del disco, 'Códigos de Muñeka', no es fruto del azar, sino que representa cómo Paloma Mami se ha sentido durante gran parte de su carrera, interiorizando los consejos y las críticas de sus fans para crecer como artista.

"A mí me encanta ser autocrítica -admite- y mis fans son los más críticos, así que yo estaba así, como una muñeca, experimentando y haciendo lo que ellos quieren que yo haga".

Para complementar su singular visión creativa, Paloma presentó una innovadora campaña visual que incluye once muñecas personalizadas inspiradas en el anime, cada una representando una canción del álbum.

Pero no solo el anime influye en la música, estilo y puesta en escena de Mami, también sus raíces, estadounidenses de nacimiento y chilenas de sangre, aunque ella se define como"100 % chilena".

Solidaridad con los migrantes en EE.UU.

Es por ello que la artista quiso mandar su apoyo a los afectados por las políticas migratorias de Donald Trump y deseó "mucha fuerza para todas las familias que están siendo separadas".

Asimismo aprovechó para reclamar el peso de la mujer en la industria de la música urbana, el cual, admitió, ha crecido durante los últimos años, aunque aún sigue habiendo un trato "bastante diferenciado" con respecto a los hombres.

Una Paloma Mami ilusionada y sincera, que regresa a la primera línea de la música urbana internacional tras una época de cambios y crecimiento personal, después de su meteórico salto a la fama en 2018, con solo 18 años, gracias a su primer sencillo 'Not Steady'.

"A la Paloma Mami de 2018 yo le diría que tuviera fe en si misma y que nunca pierda esa fe, que nunca se olvide de lo que le hizo querer empezar, que fue el amor por la música", concluyó.

'Códigos de Muñeka' es la confirmación del salto de calidad de la artista, ahora bajo el manejo de George Prajin (Double P Management), ejecutivo ganador del Grammy y detrás del ascenso de grandes figuras de la música mexicana, como Peso Pluma, Tito Double P y, ahora, Paloma Mami.

Lista de canciones de Códigos de Muñeka:

1. HAKiA

2. DOSiS con Marcianeke & ITHAN NY

3. SiNTOMAS DE SOLTERA con Pailita & El Jordan 23

4. iGO

5. Mi KAMA

6. iMAGiNA

7. LAFREAK con Rauw Alejandro

8. SiNKRONiZAMOS con DannyLux

9. ASTROS

10. OJO DE HORUS con Pablo Chill-E

11. 10+1