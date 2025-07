Justin Bieber anuncia su regreso a la música con el lanzamiento de su álbum "Swag"

Justin Bieber regresa a la música.

El artista canadiense anunció el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, titulado "Swag", con una valla colocada en Reikiavik, Islandia.

En una valla publicitaria de Time Square, en Nueva York, también apareció la lista de canciones que estarán incluidas en el disco que, según The Hollywood Reporter, saldrá el próximo 11 de julio y donde participarán Gunna, Sexyy Red y Cash Cobain.

En 2023, Bieber se separó de su manager Scooter Braun por problemas financieros y vendió su catálogo a Hipgnosis Songs Capital por más de 200 millones.

"Swag" será el primer álbum de Bieber desde "Justice" de 2021.

LISTAS DE CANCIONES DE "SWAG":

All I Can Take

Daisies

Yukon

Go Baby

Things You Do

Butterflies

Way It Is

First Place

Soulful

Walking Away

Glory Voice Memo

Devotion

Dadz Love

Therapy Session

Sweet Spot

405

Swag

Zuma House

Too Long

Forgiveness