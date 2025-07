El mexicano Fernando Allende se deja seducir por la bachata, lanza “Quiero bailar contigo”

El cantante y compositor mexicano Fernando Allende presentó “Quiero bailar contigo”, una canción que lo acerca más a la comunidad dominicana al grabarla a ritmo de bachata.

Conocido por su carrera como actor, la cual abarca cine, televisión, producción y dirección, teatro, Fernando ha decidido tributar a su sangre caribeña al incursionar en la música tropical.

“Quiero bailar contigo” cuenta con los arreglos musicales del maestro Juan Valdez y se grabó en los Estudios Polo Parra de Santo Domingo.

La composición fue escrita junto a su hijo Adán Allende, quien también estuvo en los coros.

“Esta canción la hicimos hace unos años atrás y nos gustaba mucho sentarnos en este piano de cola blanca a componer juntos y surgió esta canción que es una canción que el maestro querido Juan Valdez aceptó y decidió que era la canción correcta para hacerse y yo le decía maestro será que aplica para una bachata, y me dijo siempre y cuando usted acepte aprender a cantar”, contó entre risas.

Video QUIERO BAILAR CONTIGO. Fernando Allende. VIDEO OFICIAL.



El video musical se filmó en lugares emblemáticos de la capital de República Dominicana en colaboración con ADN Bachata

“Me encanta la identidad de los diferentes pueblos, su cultura, su música, y en los últimos años he visitado países de América, Asia y Europa. Me ha maravillado el poder abrumador de la identidad musical dominicana. La bachata ha trascendido el idioma y la distancia para convertirse en un sentimiento universal. Debo admitir que me ha seducido la bachata”, expresó Allende.

Fernando Allende ha protagonizado 13 telenovelas, ha trabajado en 20 series de televisión estadounidenses, ha aparecido en más de 2,000 horas de televisión, ha actuado en 35 películas y ha interpretado papeles protagónicos en 17 obras de teatro. Ha grabado 222 canciones y ha dedicado 50 años de su vida a ayudar a los más necesitados.