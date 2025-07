Pengbian Sang: “Elegí el jazz, un camino más difícil, pero no me arrepiento”

Pengbian Sang ha encontrado la fórmula mágica de acercar al público popular a disfrutar y consumir el ritmo del jazz, este género musical al que han nombrado “la música de los músicos” y que el maestro, graduado en dos oportunidades de Berklee College of Music, ha sabido ejecutar con melodías de notas de blue, improvisación y sección rítmicas temas emblemáticos de la música popular dominicana.

Así lo volvió hacer el año pasado con el lanzamiento de su cuarta producción discográfica “Jazzeando el cancionero dominicano, volumen 4”.

El jazz exige de un gran conocimiento armónico, en donde impera la improvisación, aunque también se observa con base rítmica estructurada. Sin embargo, moverse desde este punto a la música popular como la balada, el bolero y el merengue para el experimentado músico siempre será un desafío

“Llegar al jazz partiendo de un patrón musical popular, a veces resulta fácil o menos difícil, porque a veces no encuentro como hacer una versión que sea diferente a la original. Sería más fácil no tener que partir de ese patrón; pero creo que es un reto que a mí me encanta y hay arreglos de canciones de las cuales yo estoy muy orgulloso, porque hemos logrado una versión diferente, pero al mismo tiempo llama la atención del público".

Uno de estos arreglos fue el que realizó al merengue “Arroyito Cristalino”, de Arcadio Pipí Franco. “Esa canción está en lo que la música se llama en un tono mayor. Yo la hice en un tono menor. Sin cambiar la melodía. O sea, el que la oye sabe que es la misma melodía, pero el que no sabe de música siente que hay algo diferente”, explicó.

Con estas producciones musicales Pengbian ha llevado nuevos instrumentos al jazz, como la tambora, “pero no solamente en ritmos dominicanos, hemos querido incluir esos colores en música de otro tipo, pues yo creo que es una manera de universalizar la música dominicana también”, agrega.

Además de rendirles honores a autores como Rafael Solano o Babín Echavarría, el músico expresa que también se trata de un señuelo para atrapar a un nuevo público y conozca del ritmo del jazz. “Estos arreglos son una excusa para llamar la atención y al mismo tiempo ponerlo a oír a alguien improvisando o llevarlo a escuchar armonías diferentes, que es lo que hacemos en la mayoría de los casos”.

“Jazzeando el cancionero dominicano, volumen 4” incluye canciones muy emblemáticas del cancionero dominicano. Entre ellas se encuentran ‘Juan Gomero’, un tradicional pambiche de autor anónimo; ‘Y’, un famoso bolero del compositor dominicano Mario de Jesús, popularizado por Luis Miguel; ‘La película’, una conocida bachata del grupo Aventura; ‘Te di’, una hermosa balada de Pavel Núñez; ‘Mensaje’, el icónico merengue conocido como ‘Arroyito cristalino’; ‘Te propongo’, una canción de Juan Luis Guerra que fue popularizada como salsa por el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y en merengue por Miriam Cruz”, y el emblemático “Volvió Juanita”, de Milly Quezada.

El mercado en RD

En el país el género del jazz tiene un público fiel, asiduo a festivales y conciertos. Pengbian Sang quien también ha trabajado la balada, el pop, el merengue, la tecno bachata, se quedó en el jazz por decisión, con su grupo Retro Jazz, es una de las opciones y referente del género.

Aunque la música popular arropa la gran mayoría del mercado, Pengbian San confiesa que aunque no ha sido fácil, Retro Jazz ha logrado llamar la atención. Sus presentaciones en eventos corporativos, bodas, festivales y conciertos son frecuentes. Aunque está seguro que de contar con más patrocinio presentaría más conciertos.

“Yo estoy concentrado en el jazz por decisión propia. Es lo que realmente me satisface, elegí el camino más difícil, pero no me arrepiento en lo más mínimo”.

De esta larga historia, que en 2026 estará festejando sus 15 años, tuvo sus primeros inicios con la venta de CDs en un parador de la autopista Duarte.

“Al llegar el streaming, o sea, el Spotify, YouTube y eso, el CD dejó de venderse. Sin embargo, la cantidad de listeners en Spotify, cada vez va creciendo. Ellos mandan un reporte cada mes y va subiendo, hay canciones que se han logrado colar en algunas playlist internacionales que tienen una cantidad de de plays, y ha sido sorprendente, Amor narcótico y La Ventanita”.