Alejandro Sanz a sus fanáticos: "Nada en la vida va a hacer que cambie mi relación con ustedes"

El cantautor Alejandro Sanz le hizo una importante promesa a sus fanáticos tras la polémica que vivió la semana pasada con Ivet Playà, una admiradora y exempleada suya que lo acusó de haberla usado y de tener conductas inhumanas.

A pesar del comportamiento de Playà, con quien admitió haber protagonizado un romance, el artista afirmó que no cambiará la cercanía y la amistad que mantiene con su público, a propósito de que este 24 de junio celebró el día del Fam Sanzero, fecha que estableció en honor a quienes apoyan su música, y los ocho años de su concierto Más es Más, con motivo al álbum "Más", que ostenta el título del más vendido en la historia de la música española.

"Hola, familia. Estamos celebrando el día del Fam Sanzero, es un día muy especial para mí; además, es también el aniversario de Más es Más, así que se juntan muchas cosas para celebrar. Viene una gira increíble, que vamos a empezar a preparar ya mismo, y música nueva", dijo al inicio de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Pero para celebrar y para agradeceros todo el cariño y que estéis siempre ahí había preparado un pequeño detalle que quiere presentarles entre hoy y mañana. Y deciros que por supuesto que nada en la vida va a hacer que cambie mi relación con vosotros y con vosotras, eso no va a ocurrir. Os quiero", afirmó.

En su testimonio, Playà, de 26 años, confesó haber sido admiradora de Sanz desde su adolescencia y se ilusionó cuando el cantante la comenzó a seguir en Instagram en 2015, aunque fue tiempo después que se conocieron personalmente, cuando ella tenía 18 años y él 49.

"Me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados y me comentaba mis fotos", contó.

El equipo legal de Sanz dijo al medio que Playà se puso en contacto con la oficina de artista para advertirles de que disponía de fotografías y audios de contenido sexual intercambiados con él a principios de 2024, cuando ella tenía 25 años.

Por su lado, Sanz afirmó que la reacción de Playà surgió después de que él rechazara su propuesta de invertir en "negocios familiares".