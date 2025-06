Una copiosa siega musical exhiben los artistas dominicanos en 2025

Con aplausos y de pie así recibe este 2025 la abundante cosecha musical que, en estos primeros seis meses del año, presentan los artistas dominicanos al mercado competitivo, con una diversidad de ritmos que van desde la bachata, el merengue, merengue típico, el merenhouse, la salsa y la música urbana.

Entre los nuevos álbumes los hay con nuevas canciones inéditas, recopilaciones de éxitos remasterizados y discos grabados en vivo. Se espera que muchas de estas producciones vayan a competir por una nominación al Latin Grammy.

Cobijado de la sombrilla de la disquera La Oreja Media Group llega una hermosa propuesta Frank Ceara, “El Saborcito de tu Amor”; José Alberto “El Carnario” con “Big Swing”, Ilegales presentó “Caribeño”, “A la manera mía” de Fernando Villalona, “De Rey a Rey” con Magic Juan, “Consuelo” de Roger Zayas, “Infitno Positivo” con Los Rosarios, “De Santiago pa´l Mundo” de El Prodigio y “Live Vol.1 Milly Quezada” de Milly Quezada.

En la bachata se destacan Prince Royce con su disco “Eterno”, Frank Reyes dio a conocer “Descarada”, Marino Castellanos lanzó “Disco de Oro en Vivo” y Natti Natasha presentó su disco “Natti Natasha en Amargue”.

También en el merengue Eddy Herrera llegó con “Novato Apostador”, Alex Bueno dio a conocer “El más Completo”, Sergio Vargas entregó “Ayer es Hoy” y Carmen Jiménez dejó “Pasión”.

Los ritmos urbanos lo alimentan Chris Lebrón con su producción “En Honor al que Ama”, Chelsy tiene “Afrodita” y El Lápiz llegó con “Azul, Blanco y Rojo”.

El Saborcito de tu Amor

Con “El Saborcito de tu Amor”, Frank Ceara tiene grandes expectativas por ser una producción trabajada y pensada para continuar su camino hacia la internacionalización. En este álbum trae merengues, bachatas y una balada. Su primer tema a promocionar “Así Bonito” es un pambiche y grabó a dúo junto a Juan Luis Guerra.

Danny Rivera, Daniel Santa Cruz, Adalgisa Pantaleón también cantan junto a Ceara.

La historia de este nuevo álbum inició en 2020, cuando la pandemia doblegó a los artistas a callar y a bajar de los escenarios. En esos momentos que el canto no encontró espacio, Frank Ceara volcó su creatividad en sus hobbies favoritos, cocinar y escribir canciones lo que resultó una descarga de canciones

“El Saborcito de tu Amor” es un disco muy auténtico que revela el aroma de Frank Ceara y que llega con 11 canciones en la que se mezclan los ritmos la bachata, la balada y el merengue, con arreglos musicales del maestro Pengbian Sang y Juan Luis Guerra y bajo la distribución de La Oreja Media Group.

A ritmo de bachata canta a dúo con Danny Rivera, “No hay Distancia”; junto a Adalgisa Pantaleón, “La Receta Perfecta” y con Daniel Santacruz, “Si algún día la ves”.

Infinito Positivo

Los Hermanos Rosario

Se trata de un invento que presentan Los Hermanos Rosario con la grabación de sus más grandes éxitos merengueros llevados al ritmo de salsa. Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Víctor Manuelle, Rey Ruiz, Willie Chririno, Tito Nieves, Eñ Grupo Niche y Michelle “El Buenón” comparten con los merengueros en esta edición. Cada artista invitado impregna su estilo propio, dejando un sello inigualable en cada uno de los temas. Infinito-Positivo es un álbum con el que celebran 45 años de trayectoria artística y llega bajo el sello de La Oreja Media Group.

La idea nace como una curiosidad del notable músico venezolano Yturvides Víchez, trompetista radicado en Puerto Rico, que tiene un amplio aval musical en el género de la salsa, quien planteó el interés de hacer una producción musical en donde la agrupación merenguera grabara a ritmo de salsa sus más grandes éxitos de merengue.

El disco fue grabado , en Rolo Sound Studio, en Puerto Rico, con versados músicos del género, y acompañado de legendarias estrellas salseras. "Esa morena", “La Cleptómana”, “Esa Muchacha”, “La dueña del Swing”, "Rompecintura" y “El Lápiz" son algunos de los éxitos seleccionados.

A la Manera Mía

“A la Manera Mía “ es el nuevo álbum de Fernando Villalona en el que trae un homenaje a Rubby Pérez y otro a la merenguera típica Fefita la Grande.

“Este disco nace desde lo más profundo de mi alma. Quise hacerlo como yo lo siento, como yo lo vivo. Por eso se llama A La Manera Mía… porque así soy yo, y así es mi música”, expresó Villalona en comunicado de prensa.

La producción incluye temas inéditos y versiones especiales que rinden homenaje a los géneros que han definido su carrera. El álbum, que contiene ocho temas, fue producido por un equipo de talentos de la industria, encabezado por Manuel Tejada.

“Novato Apostador”

Se trata del disco número 18 de Eddy Herrera, Manuel Tejada estuvo a cargo de la producción . El primer sencillo “Y cómo te olvido”, ya supera los tres millones de reproducciones en YouTube.

Con 13 canciones entre ellos: “Si no era yo”, “Te vas de mí”, “La adicta”, “Interesada”, “Tú me querías”, “Nada qué hacer”, “Te lo di todo” y “Así sí e’ bueno”.

El álbum cuenta con composiciones de Martín de León, Enghel Mata, Giordano Morel, Kelvin Mejía, Gustavo Matheus, César David Castro, Lanny Pimentel, Delvi Cruz Landestoy y Vicente Alberto Montaño Valdez.

“Caribeño”

Ilegales

El grupo Ilegales lanzó ‘Caribeño’, un álbum donde se mezcla afrobeat, merengue y bachata, está compuesto por siete canciones con la energía que ha caracterizado la agrupación.

En esta ocasión Vladimir Dotel, líder de la agrupación, apuesta al primer sencillo “Pa’ pasarla bien”. En el tema “Nueva York” canta junto a su hijo Brye. El álbum, el número 17 de Ilegales, es una mezcla de “sonidos del mar y la naturaleza tropical” que ha dado como resultado “un ritmo moderno y original”, se publicó en un comunicado enviado a la prensa.

“El más completo”

Alex Bueno regresa a la carga con su propuesta musical “El mas completo “, un disco, compuesto por 15 canciones a ritmo de merengue, salsa, balada, bolero, bachata y típico.

La producción contó con un selecto de productores como Ramón Orlando, Manuel Tejada, El Prodigio, Pablo Rosario, Robinson Hernández, Darys Contreras y el fallecido Víctor Waill, quienes fueron los arreglistas de las canciones del disco.

Estás compuesto por los merengues "Gente luminosa", de la autoría de Pedro Labandón Pérez; "No juegues más", de la autoría de Leonardo Favio; "Te suplico", de Rigoberto Peralta Núñez y "Toqué fondo", de Ramón Orlando.

“El Ayer es Hoy”

Sergio VargasFuente externa

Sergio Vargas revive su legado con “El Ayer es Hoy”, grandes éxitos grabados con nueva tecnología. Bajo el sello J&N Records, es una producción especial que reimagina los grandes éxitos de Sergio Vargas, con nuevos arreglos, interpretaciones en vivo y la participación de músicos de alto nivel en el estudio.

El proyecto es un tributo a su prolífica trayectoria, combinando la nostalgia con el poder de la tecnología y la excelencia artística contemporánea.

Esta producción incluye versiones renovadas de temas inolvidables como: “Todo Aquello Que Escribí”, “Vamos a Dejarlo Todo Atrás”, “Dile”, “Yo Que Te Amé”, “La Quiero A Morir”, “La Ventanita”, “Si Algún Día La Ves”, “Ni Tú Ni Yo”, “Penas al Viento”, “Dile Más”, “Bamboleo”, “La Incondicional”, y una poderosa nueva versión del clásico “Madre”.

“De Rey a Rey”

Magic Juan lanzó “De Rey a Rey”, un digno homenaje a Wilfrido Vargas. Este disco bajo la distribución de La Oreja Media Group, fue concebido como una celebración cultural y generacional que presenta versiones renovadas de algunos de los grandes éxitos de Wilfrido Vargas, versionadas e interpretadas con el estilo urbano de Magic Juan.

“Afrodita”

Chelsy -

En la música urbana Chelsy dio a conocer “Afrodita un disco con el que apuesta a su internacionalización y recoge los ritmos como reguetón, trap, jersey, R&B, dembow y rap.

“Afrodita” se presenta como una declaración artística de empoderamiento femenino.

“Cada canción es un himno a la libertad: libertad de sentir, de expresar, de ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo”, expresó Chelsy. El álbum invita a las mujeres a reconectarse con su sensualidad, su autenticidad y su fuerza interior, sin dejar de ser accesible para todo tipo de público.

“Azul, Blanco y Rojo”

A inicios de año El Lápiz Conciente celebró un año más de vida con el lanzamiento de la producción “Azul, Blanco y Rojo”.

“Azul, Blanco y Rojo” es un homenaje a la cultura, la música y el orgullo dominicano. Este proyecto incluye 18 canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de destacados artistas nacionales como Banet BF, Bulova, Chocoleyrol, Damn Goldo, Eklectico, El Fother, El Pote, Jezzy El Chef, LR Ley del Rap, Martín Lora, Mestizo, Químico Ultra Mega, Shadow Blow, Tivi Gunz, Treintisiete, TYS, Wilmer Roberts y Mgp The Saw

“Disco de Oro en Vivo”

El bachatero Marino Castellanos presentó este año “Disco de Oro en Vivo”, un disco que recoge 17 de sus más grandes éxitos grabados completamente en vivo, acompañados por impactantes videos musicales filmados en la histórica Zona Colonial de Santo Domingo. Esta propuesta audiovisual conecta lo mejor de la bachata con el legado cultural dominicano.

“Descarada”

El Príncipe de la bachata Frank Reyes lanzó“ Descarada”.

Este es el décimo noveno álbum del bachatero y es un compendio de historias musicales de amor y desamor como las que han caracterizado al artista.

“En Honor al que Ama”

Chris Lebrón expande su horizonte explorando géneros en el álbum “En Honor al que Ama”como pop, balada, afrobeat, reggaetón, consolidando su versatilidad y compromiso con la evolución del género pop urbano, acompañado por Cosculluela, Arcángel, Farruko, Justin Quiles, Natti Natasha, Manuel Turizo, El Alfa, Sech, Jay Wheeler, y figuras del ámbito cristiano como Redimi2, Rubinsky, Natan el Profeta y El Philippe.

“Cada canción es una carta que lleva el amor de diferentes maneras y a diferentes destinos”, asegura el artista sobre este álbum que este compuesto por 17 canciones.

Natti Natasha en Amargue

La dominicana Natti Natasha experimenta en el género del amargue y dio a conocer “Natti Natasha en Amargue”.

Se trata del cuarto álbum de la artista y cuenta con temas como “Escasez de besos”, en colaboración con Romeo Santos.

También cuenta con Desde hoy”, “Tu loca” y “Quiéreme menos”, entre otros.

“Eterno”

Prince Royce también es parte de esta vasta cosecha musical y presentó su nuevo álbum “Eterno”, un homenaje a clásicos musicales que marcaron su vida y la de sus seres queridos.

El cantante mezcla bachata en inglés y español para reinterpretar temas icónicos como “I Just Called to Say I Love You” y “How Deep Is Your Love”.

También incluye versiones de “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley y “Yesterday” de The Beatles, entre otros temas emblemáticos.

“Big Swing”

“Big Swing” es un álbum que fusiona temas inéditos con clásicos del repertorio caribeño adaptados a su estilo sonero inconfundible de José Alberto “El Canario”.

En esta producción, en la que se rinde tributo al estilo del big band,

Entre los temas incluidos se encuentran 'Esa', de Charlie Donato; 'Juaniquita', de Josefa R. Miguel; 'No quiero piedras', de Enrique Bonné; 'Tiemblas', de Catalino Curet Alonso; 'Negro bonito', de Silvestre Méndez; 'La peleona', de Marcelino Guerra; 'Escoba', de Roniel Alfonzo; 'Niña y señora', de Tito Puente

“Consuelo”

De “Consuelo” su tema homónimo Roger Zayas cuenta que es una canción que compuso en 1996 y que captura su esencia como compositor.

El álbum contiene siete temas: seis canciones originales —tres merengues, dos bachatas y una salsa— y un bonus track, una versión adicional del tema “Consuelo” en colaboración con Ana Féliz, vocalista del grupo MarteOvenus.

“Live Vol.1 Milly Quezada”

Este es un disco extraído del concierto Viva la Reina realizado en la sala Carlos Piantini del El Teatro Nacional Eduardo Brito, en 2024. Una compilación de colección conformada por 10 grandes éxitos entre ellos

“Lo tengo todo”, “En tus manos”, “Toma mi Vida”, este junto al ganador de ´The Voice Dominicana´ Yohan; “Tengo”, “Para darte mi vida”, con sus hijos ´Miguel y Anthony Vásquez; el popurri con las canciones “Angelitos negros, “My Number One””, acompañada de Miriam Cruz; “Entre tu cuerpo y el mio”, “Resistirá” y “Vive”