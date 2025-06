Buscabulla sintió "mucha presión" para crear su nuevo disco después de su colaboración con Bad Bunny

El grupo alternativo puertorriqueño Buscabulla, que lanza este viernes su segundo disco, ‘Se amaba así’, en el que relucen historias personales como pareja, admite a EFE que luego de haber colaborado con Bad Bunny sintió «mucha presión» para crear su nuevo álbum por el impacto mundial.

Buscabulla, integrado por la pareja de diez años de Luis Alfredo Del Valle y Raquel Berríos, logró catapultarse y popularizarse a nivel mundial con el tema ‘Andrea’, incluido en el disco de Bad Bunny, ‘Un Verano Sin Ti’ (2022), reconocido como el Mejor Álbum del Año por la revista Time y ganador de varios premios.

Según contó la pareja, la oportunidad de trabajar con el reconocido artista puertorriqueño surgió mientras trabajaban varios temas de ‘Se amaba así’, lo que detuvo el proceso creativo de su propio disco.

Berríos, cantante de Buscabulla, admitió que sintió que tenía que sobresalir en sus composiciones «después de estar en un disco tan masivo» -‘Un Verano Sin Ti’- con más de 19.000 millones de reproducciones en Spotify, el álbum más escuchado en la historia de la plataforma.

«Pero quizás no fue del todo positivo, porque me puso mucha presión, y me atrevo a decir que esa presión me puso en duda en qué trabajo hacer después», agregó.

Objetivo: Hacer un proyecto musical «genuino»

La colaboración con Bad Bunny le brindó a Buscabulla, además de lo económico, visualizaciones en sus videos en YouTube y presentaciones en Puerto Rico, México y Colombia, «la presión de que el próximo disco tiene que quedar brutal» por su exposición mundial, según Berríos.

Esa presión, no obstante, le ayudó a tomarse su «espacio y momento» para componer y ser «la artista más honesta posible, en vez de tratar de hacer un trabajo para generar una mayor audiencia» bajo esa expectativa de que había trabajado con el llamado Conejo Malo.

Berríos, de 43 años, dijo que ese tiempo y espacio le permitió centrarse en «lo que quería decir» en el nuevo disco y «no hacer música para pegar, cambiar o montarme en un tren más pop», pues quería sentir que el proyecto musical fuese «genuino».

Con esa inyección musical, Berríos y Del Valle se dieron a la tarea de formalizar ‘Se Amaba Así’, su segundo disco después de ‘Regresa’, que lanzaron en medio de la pandemia de la covid-19.

‘Miraverahí’, ‘Te Fuiste’, ‘Mi marido’ y ‘De lejito’ son cuatro de los diez temas de desahogo que Berríos plasmó en sus composiciones y que forman parte de la producción musical.

Un reto trabajar en un disco tan íntimo para Buscabulla

Del Valle, a cargo del proceso de producción musical del disco, explicó a EFE que, aunque la temática de ‘Se Amaba Así’ sea uno «tan íntimo y emotivo y, a la vez, complicado y tenso», las canciones terminaron siendo «suaves y dulces».

«Quiero que dentro de eso haya una profundidad, y que el oyente pueda descubrir algo más allá», reflexionó el artista de 37 años, al tiempo que contó que era «un reto» cada vez que ocurría algún tipo de desliz entre él y Berríos y ambos tenían que reunirse en el estudio de grabación.

«Era muy duro e intenso, como ir a un psicoanalista todo el día. Teníamos que detener todo, porque era difícil», reconoció.

Berríos, por su parte, relató que para contrarrestar esos momentos iba al piano y se inspiraba a escribir de una manera única.

Todo ese desahogo, el dúo lo expondrá en una gira de presentaciones en más de una docena de ciudades de Estados Unidos, que arrancará el 19 de junio y culminará el 12 de julio.