Brian Wilson, de The Beach Boys, murió a los 82 años tras batalla contra la demencia

El líder de la banda The Beach Boys, Brian Wilson, murió a los 82 años tras batalla contra la demencia.

"Nos duele el corazón anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson. Nos faltan las palabras en este momento. Por favor, respeten nuestra intimidad en este momento en que la familia está de duelo", declaró su familia este miércoles en un comunicado.

En febrero, la familia del músico pidió su tutela, asegurando que su capacidad cognitiva ha retrocedido gravemente desde la muerte de su esposa, Melinda Ledbetter, según EFE.

Nació el 20 de junio de 1942 en Inglewood y creció en Hawthorne, California. En el año 1961, formó el grupo de rock The Beach Boys junto a sus dos hermanos pequeños Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine.

The Beach Boys se convirtió en la banda estadounidense más vendida del mundo con más de 200 himnos dedicados a la vida en la playera, como "Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun" y "Surfer girl".