Henya: "Tengo un compromiso que no puedo eludir más" con el público dominicano

Henya se pasea por diferentes países de América Latina, así como ciudades de Estados Unidos y Asia, aunque está concentrada también en dar más calor a su tierra, República Dominicana.

"En estos momentos donde la narrativa está, y no se puede decir de otra forma, tan atrofiada, no puedo ausentar mi voz de la escena local, pues está siendo permeada por situaciones que son todo menos positivas y he terminado de comprender que tengo un compromiso que no puedo eludir más", enfatiza la cantautora y guitarrista.

Como parte de su tour, el próximo show será el viernes 20 de junio en "El Laboratorio Rooftop", en Santo Domingo, y luego parte a Puerto Rico y de ahi a la India.

Henya recién presentó "dEsaprende Tour" en "El Laboratorio Rooftop", compartiendo sus nuevas canciones sin dejar de pasear por otras partes entrañables de su original repertorio musical.

"Como compositora de estos temas que verso en temas muy humanos, tengo una conexión muy profunda con mi público porque hemos establecido una conversación que se ha mantenido abierta", comentó.

Luego añadio: "Dialogamos sin tapujos a través de la música, las letras y el compartir en escena y creé este espacio, El Laboratorio Rooftop, pensando precisamente en seguir escalando esa conexión porque como toda relación, debe cultivarse con cercanía y atención".