J Noa dedica "Los 5Golpe" a su identidad dominicana

La rapera dominicana J Noa, nominada dos veces consecutivas al Latin Grammy, comienza una nueva era con el lanzamiento de Los 5Golpe, su segundo EP, disponible hoy a través de Sony Music CAC. "’Los 5 Golpe’ marca un antes y un después en mi carrera. Es mi proyecto más criollo hasta ahora y me llena de orgullo compartirlo con artistas como Vakeró, Braulio y Nino, con quienes ya había tenido acercamientos antes de que pasaran cosas grandes en mi carrera como el Tiny desk y las nominaciones a los Grammys. Poder volver a mis raíces y colaborar con quienes abrieron el camino que hoy yo recorro es un honor enorme," comparte J Noa sobre este nuevo capítulo.

El título Los 5Golpe hace referencia a las 5 canciones del EP y juega con la idea de los tres golpes, el famoso plato tradicional dominicano, al que se le suman dos ingredientes más: el esfuerzo y el arte.

Este nuevo proyecto fue producido por BooBass King, DJ Sammy, Light GM, y Kookie. Narrado desde un colmado típico dominicano, se convierte en una obra conceptual que mezcla música, audiovisual y realidad social. Cada tema viene acompañado de un cortometraje grabado en el barrio San Carlos, en República Dominicana, y dirigido por Lennyn Salinas. A través de estos cinco capítulos, se cuenta la historia de una joven dominicana que sueña, lucha, ama, se desilusiona y celebra su identidad.

Capítulo 1: La Clásica

El primer capítulo comienza con J Noa preparándose para un día importante, caminando con actitud por su barrio hasta llegar al Colmado 5 Golpe. Con una foto de su madre en las llaves, abre la puerta del colmado, el corazón de este proyecto, y nos invita a entrar y ser parte de las historias que se desarrollarán ahí.

Capítulo 2: Sudor y Tinta – J Noa x Vakeró

La historia continúa con J Noa atendiendo el Colmado 5 Golpe. A lo largo del visual, se muestra a ella y a Vakeró trabajando con determinación mientras interpretan sus versos, reflejando el esfuerzo diario del pueblo dominicano por salir adelante. Es una oda al trabajo honesto y a la lucha constante por una vida digna.

Capítulo 3: 4 y 15 – J Noa x Nino Freestyle

La narrativa da un giro con un intento de atraco que se convierte en una historia de amor inesperado. Nino Freestyle apunta a J Noa, pero al verla, duda. La pistola se convierte en un plátano y luego en flores. J Noa se libera, lo enfrenta, y él se va sin hacerle daño.

Capítulo 4: Se Quemó – J Noa x Braulio Fogón

La tensión se palpa desde el inicio en este video. J Noa, visiblemente nerviosa, canta desde el patio del colmado mientras espera justicia. El video cierra con Braulio Fogón entrando en escena con dos policías, y juntos revelan a quién le cantan: el asaltante del capítulo anterior, ahora esposado.

Capítulo 5: Ratacutupla – J Noa x Químico Ultra Mega

En este último capítulo, una vecina mayor que se queja por el ruido de una fiesta en el colmado. Pero J Noa la invita a unirse, y pronto la vemos bailando junto a la comunidad. Lo que sigue es una celebración del hip hop en su forma más pura: música, alegría y unión. Un cierre vibrante que honra la cultura callejera dominicana con ritmo, flow y alegría colectiva.

A principios de este año, J Noa compartió escenario con el icónico rapero venezolano Lil Supa' en Santo Domingo, RD en un show muy esperado que reunió a dos pesos pesados de la escena del rap latino. Fue destacada por People en Español como una de Las 25 Mujeres Más Poderosas de 2025 y reconocida por The New York Times en su lista de Artistas En Ascenso y en su selección de los 10 Artistas Para Tener En La Mira, consolidando su posición como una de las voces más prometedoras del rap latino. Próximamente, J Noa se presentará en escenarios importantes como: el SoloFest en República Dominicana el 7 de junio, y el Ruidosa Fest en Nueva York el 9 de agosto. ¡Próximamente, más noticias de J Noa!

Track by Track de Los 5Golpe por J Noa

1. La Clásica (Esperanza)

“Esta canción tiene vibras del hip hop de los 2000. Habla de lo bien que me siento física y mentalmente, de cómo estoy en un buen momento en todos los sentidos. Quise arrancar el EP con una canción positiva, que refleje esa energía de estar bien y tener esperanza.”

2. Sudor y Tinta – J Noa x Vakeró (Esfuerzo)

“Esta canción tiene un mensaje muy poderoso. Habla de cómo la gente de barrios humildes tiene que fajarse todos los días para sobrevivir. En la industria también pasamos muchos retos para alcanzar nuestras metas, y muchas veces la gente que tienes cerca puede traicionarte. Vakeró cuenta su historia de cómo rompió en RD. Compuse esta canción hace un año y desde que escribí el coro, supe que tenía que ser él quien la acompañara, encajaba perfecto.”

3. 4 y 15 – J Noa x Nino Freestyle (Amor)

“Para mí, esta canción es una historia. Nino se caracteriza por contar historias en sus temas. En esta, él interpreta a alguien que intenta atracarme, pero al verme—una morena bella y preciosa—se enamora y se le olvida el atraco. Entonces empieza a tratar de convencerme para que me enamore de él. Es una forma creativa y divertida de hablar del amor inesperado.”

4. Se quemó – J Noa x Braulio Fogón (Rabia)

“Esta canción trata sobre la traición. Dice que nosotros no perdonamos—el que perdona es Dios. En la calle hay códigos, y hay que respetarlos. La gente no puede pecar y rezar al mismo tiempo, tratando de empatar. Cuando Braulio llegó al estudio ya yo tenía mi parte casi lista. Le gustó, y mientras montaba su verso, le propuse hacer un coro juntos para que los dos tuviéramos protagonismo, porque no me gusta acaparar en las colaboraciones. Le metimos con todo, y el resultado fue durísimo.”

5. Ratacutupla – J Noa x Químico Ultra Mega (Alegría)

“Esta canción es un homenaje al Hip Hop, al Rap real. Habla de que nosotros sí hacemos rap, que no estamos en baladas, somos raperos netos. La química con Químico fue brutal. Ya nos conocíamos desde que yo tenía como 15 o 16 años, habíamos compartido antes, y fluyó súper fácil trabajar con él. Llegó al estudio y lo soltó rulai, ni siquiera escribió la letra. Todo fue muy orgánico.”