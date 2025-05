Veteranos y nuevas voces se adueñan del Festival Heat 2025 en Medellín

Después de una semana llena de actividades y mucha música, los Heat Latin Music Awards culminaron este viernes 30 de mayo con su acostumbrado festival realizado en el Coliseo Iván de Bedout, Medellín, Colombia. Un evento que combinó la experiencia de destacados artistas con nuevos talentos.

Desde Willy García, Eddy Herrera, Farruko, Chino y Nacho, Alexis y Fido hasta Jombriel, Majo Aguilar, Luis Alfonso, entre otros, se presentaron en el escenario de la ciudad de flores.

También tuvieron participación, Yiyo Sarante, Arelys Henao, Charlie Zaa, Alex Campos y otros.

Cuatro horas de merengue, salsa, regional colombiano, música urbana y demás, fue lo que vivieron los asistentes al coliseo de la capital antioqueña y los que sintonizaron a través de la plataforma Los Heat.TV.

Eddy Herrera durante su presentación en el Festival Heat 2025, en Medellín, ColombiaCortesía

De los momentos cumbre de la noche, fue la presentación del “galán del merengue” Eddy Herrera, quien tiene una gran fanática en Colombia y goza de ser uno de los merengueros dominicanos más queridos en ese país.

Los éxitos del merenguero dominicano fueron coreados por los presentes; “Pégame tu vicio”, “Tú eres ajena”, entre otras canciones que hicieron conocido a Herrera, no pueden faltar en cada una de sus presentaciones.

La noche anterior, los Premios Heat el intérprete de “Ahora soy yo”, fue galardonado con el globo Heat a Mejor artista tropical.

Yiyo Sarante durante su presentación en el Festival Heat 2025, en Medellín, ColombiaCortesía

Otro dominicano que también obtuvo un premio Heat fue Yiyo Sarante ganador en la categoría Mejor artista salsa, y también pasó el escenario del Festival Heat, donde fue recibido por los aplausos del público mientras interpretaba sus temas más sonados.

El reencuentro de Chino y Nacho

El Festival Heat se llenó de nostalgia, recuerdos y emoción con el regreso de Chyno y Nacho, quienes volvieron a cantar juntos luego de un tiempo de caminos separados. Para sus fanáticos esta presentación marcó, fue un viaje en el tiempo a esa etapa en la que sus canciones eran la banda sonora de sus vidas.

Los intérpretes de himnos como “Mi niña bonita” y “Andas en mi cabeza” celebraron la música y su amistad, que ha atravesado todo tipo de obstáculos y aún se mantienen unidos.

Chyno Miranda, quien ha atravesado una larga y compleja batalla de salud, fue recibido con ovaciones por parte del público presente. El artista lucía sereno, aunque un poco perdido y visiblemente conmovido.

El reguetón dijo presente de la mano de Farruko, quien con una nueva apariencia físicamente, interpretó varias de sus canciones, entre ellas “Con calma” y “Pepas”, esta última no la cantó, sino que se colocó la pista y el público la coreó, aunque en reiteradas ocasiones el cantante boricua ha dejado claro que no está orgulloso de su tema, el cual contiene letras que incitan al consumo de sustancias ilícitas, incluso en 2022 el artista no quería recibir la estatuilla que se ganó en Premios Juventud por esta canción.

El cierre del show estuvo a cargo de los también puertorriqueños, Alexis y Fido, quienes pusieron a bailar a todos con reguetón de la vieja escuela.

Nuevas voces

El Festival Heat es un espacio que da espaldarazo a nuevos artistas que dan sus primeros grandes pasos en este escenario.

A pesar de su juventud, el ecuatoriano Jombriel es un talento de la música que está teniendo buena acogida en la música urbana. Con tan solo 21 años, el cantante ha logrado convertirse en un referente de su país.

Asimismo, el colombiano Luis Alfonso, intérprete de música regional colombiana, ha ganado un espacio en la industria y su presentación en el Festival Heat lo demostró. El cantante fue ovacionado por el público que asistió al Coliseo Iván de Bedout.

El evento fue presentado por los dominicanos Caroline Aquino, Gabi Desangles y Moisés Salcé; los venezolanos Amanda Dudamel y Marko, y la colombiana María Laura Quintero.