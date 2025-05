Así fue la trampa en la que habrían caído los integrantes de Grupo Fugitivo asesinados en México

Cuatro músicos y el mánager de Grupo Fugitivo, banda mexicana de corridos y cumbias, fueron asesinados cuando se dirigían a un concierto privado para el que fueron contratados.

Mientras avanzan las investigaciones, se conocieron versiones que señalan que el supuesto evento al que debían asistir habría sido "una coartada" para "secuestrarlos" y luego acabar con su vida.

Los cinco hombres asesinados fueron reportados como desaparecidos el pasado domingo, 25 de mayo, tras presentarse en Riberas de Rancho Grande, en Reynosa. Los fallecidos fueron identificados como:

Francisco Xavier Vázquez Osorio (20 años).

Nemesio Antonio Durán Rodríguez (40 años).

Livan Edyberto Solís de la Rosa (27 años). Era el mánager y fotógrafo de la banda mexicana.

Víctor Manuel Garza Cervantes (21 años).

José Francisco Morales Martínez (23 años).

La trampa en la que habrían caído los músicos de Grupo Fugitivo

Edith González, del colectivo Amor por los Desaparecidos, le dijo a medios locales que creen que el Grupo Fugitivo fue convocado a un evento como parte de "una trampa para llevárselos".

En ello coincidió el programa 'De Primera Mano', que indicó que los músicos fueron "citados de manera premeditada" para dar un concierto en una palapa, una estructura de techo de palma muy popular en México.

González indicó que, al llegar a la dirección, los integrantes notaron que no había ningún sitio como para dar un concierto y, unos minutos después, se perdió toda comunicación con ellos.

"Les mandan citar en una dirección, y al momento de que llegan a la dirección, pues no existía tal palapa como referían, estaba como una, pero en abandono. Posteriormente, llega otro integrante de la agrupación y refiere que los integrantes no estaban, que no había ninguna fiesta, ninguna palapa", agregó la mujer a medios locales.

La prensa mexicana reveló que uno de los integrantes del Grupo Fugitivo, identificado como Carlos González, se salvó de ser asesinado debido a que llegó tarde a la cita para la presentación y fue justamente él quien alertó que algo extraño ocurría con la banda.

Tras su reporte, las familias y allegados de las víctimas comenzaron a comunicarse intentando conocer su paradero, pero todos los celulares se iban directo al buzón.

Así fueron embestidos los músicos de Grupo Fugitivo en México

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas, los integrantes de la agrupación fueron secuestros sobre las 10 de la noche del domingo, 25 de mayo, cuando viajaban en una camioneta GMC de color negro. Su destino era la colonia Riveras del Río, en Reynosa.

Durante el operativo de búsqueda, las autoridades encontraron la camioneta a cinco kilómetros del lugar donde se perdió el rastro de la banda. El vehículo no tenía signos de violencia, pero familiares de los músicos indicaron que ya no llevaba las calcomanías y logos habituales de la banda.

Las cámaras de seguridad y el análisis de los teléfonos señala que los delincuentes los llevaron a un predio cerca a la colonia Aquiles Serdán donde, al parecer, acabaron con su vida. Los cuerpos fueron hallados calcinados, por lo que las investigaciones todavía están en marcha.

En el operativo que permitió ubicar los cuerpos, la Policía logró la captura de nueve personas que estarían vinculadas con el crimen. Todos ellos son integrantes de la facción 'Los Metros', del Cártel del Golfo.

Se trata de uno de los grupos criminales más antiguos de México y, según Insight Crime, "en su apogeo, su líder Osiel Cárdenas Guillén llegó a considerarse el capo más poderoso del hampa mexicana".