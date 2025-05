Ni reproducciones en redes sociales ni pagando: ¿cómo entran las canciones a los charts de Billboard?

Entrar en los charts de Billboard es algo que casi todos los artistas desean. Estar en algunas de estas listas refleja la popularidad y acogida de los cantantes o sus temas, además es un paso para estar nominados en la premiación, pero ¿Cómo funcionan estos charts?

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard Latino, explicó ni las reproducciones en redes sociales ni se puede pagar para entrar en estos tops tampoco se basan en la calidad de las letras o la música, Billboard se enfoca en la popularidad, es decir en las canciones que más se están tocando en radio y en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, entre otras.

“Si la canción es la mejor canción del mundo, se ganó todos los Grammy del mundo, pero no se está consumiendo ni en radio ni por Spotify, Apple, u otras, no entra en los charts de Billboard”, indicó Cobo en el workshop previo a los Premios Heat en Medellín, Colombia. “No es un concurso de lo que me gusta a mí, es un concurso de lo que está consumiendo la gente, entonces, para entrar en el chart de Billboard tienes que tener ese grado de popularidad”, enfatizó.

Aunque una canción tenga millones de reproducciones en TikTok, eso no indica que entrará en los listados de Billboard, sin embargo, puede influir a que las personas se interesen en escucharla en otras plataformas digitales y así se convierte en streaming para el tema.

“A pesar que TikTok no impacta el chart directamente sí impacta el chart indirectemente”, dijo.

Por otra parte, Ingrid Fajardo, social media de la revista y Jessica Roiz, editora, destacaron los artistas dominicanos que vislumbra que pueden ocupar un lugar en el listado.

Yailin la más viral, El Blachy, Lomiiel y La Cassandra, son algunos de los artistas que han dado sus pininos para ocupar un espacio en los charts y los que más prometen actualmente.