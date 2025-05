Miley Cyrus adelanta varios temas de su nuevo álbum

La cantante Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores durante una sesión en TikTok desde California para presentar su nuevo disco e interpretó varios temas de 'Something Beautiful', que publicará este próximo viernes.

"Mi próximo álbum será extremadamente experimental, así que diviértanse", dijo sobre su noveno álbum de estudio, tras lo cual interpretó varios temas que compuso para este proyecto y éxitos pasados como 'The Climb', de acuerdo con la revista Variety.

Un centenar de personas, que obtuvieron una invitación a través de las redes sociales, asistieron al evento celebrado en el Chateau Marmont de Los Ángeles para escuchar el nuevo álbum cuando la artista apareció por sorpresa y se puso a actuar.

Miley comenzó con la balada 'More to Lose', el primer sencillo que promociona del álbum, a la que siguió 'Easy Lover' y su conocido 'Flowers' que le valió un Grammy y se colocó número uno en las listas de EE.UU., del que dijo "es una de las canciones más emocionantes que he podido lanzar al universo".

La sorpresiva presentación terminó con 'End of the World'.

"He estado experimentando con este álbum durante el último año, organizando estas noches en el Chateau, que eran solo por invitación, súper exclusivas, solo mis amigos más cercanos y mi familia", indicó a sus seguidores, entre los que estaba la actriz Anya Taylor-Joy.

La cantante indicó además que el álbum es un reflejo de su vida y "de todo lo que estoy experimentando", algo que llevó a 'Something Beautiful', compuesto por 13 canciones, y que sale al mercado tras su anterior 'Endless Summer Vacation'.