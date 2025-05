Leila Cobo, directora de Billboard Latino destaca el trabajo de Yailin: “Hizo la tarea”

“Yailin hizo la tarea”, fue la respuesta de Leila Cobo, directora de contenido en español de Billoboard, a la pregunta de qué vio la revista en la artista dominicana para destacarla en su lista de “22 artistas latinos que escuchar en 2025”.

“Yailin ha estado dando vuelta por un tiempo y lo que sentimos con ella es que la mujer hizo la tarea en el sentido de que más allá de, si los videos, de si las cosas con Tekashi, etc., se puso a la tarea de ‘voy a hacer esto bien’,”, dijo Cobo en el Workshop Billboard, en el marco de la celebración de Premios y Festival Heat en Medellín.

La periodista destacó que la intérprete de “Silla” ha vendido boletas en sus conciertos y se ha dedicado a trabajar su carrera musical más allá de ser influencer.

"Vendió entradas porque es bien difícil tú regalar seis mil entradas. Creo que realmente hizo un gran esfuerzo por mejorar su música y su presentación en escena y sentimos que más allá de los seguidores se merecía ponerle el ojo como artista y por eso entró (a la lista)", explicó Cobo.

Por su parte, Ingrid Fajardo, la encargada de Social Media de Billboard Latino dijo que “La más viral” ha trabajo mucho y encontró un nicho de madres solteras que la siguen y la consumen.

“Ella ha trabajado bastante. Lo vemos por sus conciertos que ahí sí no hay forma de negarlo. Así te guste o no la letra, no todo va a ser igual (…) ella no está tratando de ser una artista romántica”, expresó Ingrid sobre las letras de la dominicana

Yailin tiene varias nominaciones en Premioa Heat y se estará presentando en la premiación y en el Festival Heat este 29 y 30 de mayo respectivamente, en el Coliseo Iván de Bedou, Medellí, Colombia.