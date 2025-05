El mensaje de Zulinka Pérez a horas de subir al escenario por primera vez tras tragedia del Jet Set

“No es que no estoy mal, no es que no estoy dolida lo estoy y muy profundo pero ese mismo dolor me ayuda a seguir adelante y ese mismo dolor me da fuerzas para seguir mostrando al mundo quien era mi papá”, el mensaje de Zulinka Pérez a horas de subir al escenario por primera vez tras la tragedia del Jet Set, en la que su padre Rubby Pérez perdió la vida.

La hija del merenguero se presentará con su esposo, Miguel, y la orquesta del cantante en el Maunaloa este sábado 24 de mayo.

En el ensayo ninguno pudo controlar las lágrimas al momento de interpretar “Color de rosa”, tema que estaba cantando Rubby al momento que colapsó el techo de la discoteca que cobró la vida de 235 personas y cientos de heridos.

“Es el día donde voy a demostrar todo aquello que mis padres me enseñaron, es el día donde tanto Miguel, como yo, queremos mostrar al mundo como fue que mi papá nos instruyó para subir a una tarima, como es que paso a paso vamos a ir caminando para decir aquí estamos”, escribió Zulinka junto a imágenes de sus padres, ambos fallecidos.

Zulinka, quien fue corista de sus padres padre, manifestó que llevará el legado de su padre y todo lo que le enseñó.

“La alegría y las ocurrencias en tarima nunca se irán. Viejo, donde quiera que estés, que sé que estás con mami, lo voy a hacer para que ambos se sientan muy orgullosos de la mujer que formaron y voy a seguir aquí con un paso lento pero firme porque sé que voy a llegar”, expresó.