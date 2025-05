Restos de Franklin The Boss llegarán al país este viernes para ser sepultados en Guayabal

Los restos del merenguero Frankin The Boss, quien falleció el pasado 11 de mayo tras sufrir un accidente automovilístico en Estados Unidos, llegarán al país este viernes 23 para ser traslados a su natal Guayabal, en Azua, donde, recibirá cristiana sepultura.

Según sus familiares, el cuerpo será llevado a Padre Las Casas, donde el artista residió por largos años, y se le rendirá tributo en el Parque Central a las 5 de la tarde de este viernes.

El sábado 24 a las 10:00 de la mañana recibirá un homenaje póstumo en Guayabal y a las 3 de la tarde será sepultado en el cementerio municipal.

Franklin, creador de éxitos como "La mantequilla", "No me vuelvo a enamorar" y "Me quisieron cortar las alas", falleció la madrugada del domingo 11 de mayo en un trágico accidente en el estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos.