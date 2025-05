Un álbum a ritmo de latin jazz para rendir homenaje póstumo a Félix del Rosario

El legado musical de Félix del Rosario, una de las figuras más trascendentales del merengue y la música popular dominicana, cobra nueva vida con el lanzamiento de un nuevo álbum en plataformas digitales.

Este disco está compuesto por una serie de grabaciones inéditas en vivo del propio artista, interpretadas en sus últimas presentaciones antes de su fallecimiento.

La producción titulada "Mi acento en latin jazz" (Live)", fue producida por Radhy Miranda (Paramúsica), quien se dio a la tarea de recopilar, restaurar y curar este material valioso, concebido en vida por el mismo maestro Del Rosario, y extraída de diversas presentaciones que Félix ofreció en sus últimos años de vida.

El repertorio del disco evidencia el gusto refinado y la versatilidad musical de Félix del Rosario, con interpretaciones de temas como “Tres Palabras”, Caña Brava”, The Way We Were”, “Los Algodones”, “Orfeo Negro”, Bossa Medley”, “Los Hijos de Sánchez”, “La Fiesta”, “Summertime”, y un tema original del maestro que dedicó a su hija mayor: ”Gricell”. Cada una de estas piezas revela la conexión del maestro con el jazz, originando así su propia expresión latina, con influencias del bolero, la bossa nova y otros géneros que enriquecieron su paleta musical más allá del merengue.

Además del valor musical, esta producción tiene un profundo significado emocional y cultural: es el último testimonio sonoro del artista en vivo, un documento histórico que rinde tributo a su arte desde su “propia voz” y ejecución.

La producción titulada "Mi acento en latin jazz" (Live)", bajo la distribución de La Oreja Group, fue producida por Radhy Miranda.

La producción se lanza bajo la distribución del sello La Oreja Media Group, quien tiene como labor esencial rescatar la música dominicana y la propuesta dominicana para el mundo.

Félix del Rosario, maestro del saxofón, fue pionero del merengue moderno, fundador de la orquesta Los Magos del Ritmo, innovador en fusiones con jazz y música internacional, y figura clave de la proyección del merengue en escenarios internacionales durante las décadas de 1960 y 1970. Su obra, que abarca más de 30 producciones discográficas, incluye éxitos que hoy forman parte del cancionero popular dominicano.

La publicación de este álbum responde al deseo de preservar su legado con dignidad y fidelidad artística. El productor Radhy Miranda expresó:

“Nació del sueño de hacer estas grabaciones en estudio, pero mientras, el cantante Jairo García me dio la idea de ir grabando al maestro en diferentes lugares donde se presentaba. Y es que el maestro siempre soñó ser Jaz