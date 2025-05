Prince Royce 15 años después de 'Stand by me': "Seguimos aquí dándole sin miedo"

Como pocas veces ocurre en la industria musical, Prince Royce obtuvo la anhelada pegada con su primer tema, “Stand by me”, hace 15 años, y desde entonces se ha mantenido en el radar internacional, tanto con colaboraciones con sus colegas como con lanzamientos en solitario.

“Yo crecí delante del público desde muy joven, muy agradecido, muy afortunado, honrado de que he podido agregar y aportar a la música latina, a la bachata, creo que he madurado muchísimo, he crecido muchísimo como persona y seguimos aquí dándole sin miedo, siempre trabajando, siempre tratando de encontrar esa musa, de motivar a mí mismo, a la juventud, al público, así que dándole para adelante siempre”, afirmó en declaraciones a Listín Diario.

En ese sentido, reveló su secreto para permanecer vigente durante este tiempo haciendo que su fanaticada reciba cada proyecto con el mismo interés y sentimiento con el que recibió el primero de su carrera.

“Viviendo el día a día, tomándose su tiempo, proyecto por proyecto, no volverse muy loco pensando en el futuro, y nada, tratando de disfrutar y disfrutar el proceso”, explicó.

ACTUALIDAD

De aquel joven que en el 2010 comenzó a agregar nuevos ingredientes a la bachata con su tema debut “Stand by me”, aún queda mucho en Prince Royce, además de la sonrisa y el talento, también mantiene su amor por la música dominicana y la pasión que le pone a sus proyectos.

Hoy, ya con 36 años, Prince Royce regresó este 16 de mayo a sus orígenes musicales con un álbum de bachata en spanglish después de navegar por diversos ritmos como el pop y el reggaetón.

Con un nombre presente en premiaciones y plataformas digitales gracias a sus innovadoras producciones, el cantante de ascendencia dominicana ahora apuesta por un disco conceptual titulado “Eterno”, donde agrupa canciones icónicas de ídolos pop adaptadas a la bachata.

Para lograr la transición, Prince Royce, cuyo nombre real es Geoffrey Royce Rojas, contó a periodistas de LISTÍN DIARIO que seleccionaba los temas que pudieran adaptarse a la traducción de letras, a su voz y al ritmo, teniendo un resultado final de calidad que sea aceptado por el público.

“Es una gran forma de unir culturas, unir las formas en las que yo me crié que eran como cien por ciento latino, dominicano en New York, cien por ciento americano, en New York con música en inglés, es una forma de unir generaciones también y espero que la gente que se sepa esas canciones se recuerde de esa época donde existía música sin auto-tune, con músicos, con buena letra, con romanticismo, y espero que las personas que quizás no se sepan las canciones puedan crear memorias nuevas con esas canciones hermosas”, expresó el artista.

SON TRECE TEMAS

Luego de un proceso que define como educativo, en el que tenía que escuchar las canciones originales para encontrar las ideales para esta producción, Royce escogió 13 composiciones: “Bailando a la luz de la luna” (King Harvest), “¿Qué tan profundo es tu amor?” (Bee Gees), “Pegado a ti” (Lionel Richie), “Aquí mismo esperando” (Richard Marx), “No puedo evitar enamorarme” (Elvis Presley), “Todo por amor” (Air Supply), “Si solo fuera por una noche” (Luther Vandross), “Ayer” (Los Beatles), “Lo quiero así” (Backstreet Boys), “Mi Chica” (Las Tentaciones), “Matándome suavemente (Roberta Flack), “Solo llamé para decirte que te amo” (Stevie Wonder) y “Sigue tu propio camino” (Fleetwood Mac).

“Es diferente yo grabar un tema que no es mío. Cuando es de mi autoría yo puedo cambiar algo, algo que no me gusta lo cambio y ya. En este caso era adaptarme a cierto tono de voz, una canción que otro artista la cantaba diferente, ese reto me gustó mucho también”, afirmó.

En paticular, una de sus favoritas es “How Deep Is Your Love” (Bee Gees), porque le recuerda a su madre cuando emigró a Estados Unidos y trabajaba en una fábrica.

Prince sugiere a los nuevos talentos que perseveren en su búsqueda de éxito en esta carrera en la música, además de “tratar de ser único, de traer algo nuevo a la mesa, traer un sonido diferente y ser muy fiel a tu identidad”.

RELACIÓN CON ROMEO SANTOS

Aunque por muchos años se especuló sobre una posible rivalidad entre Prince Royce y Romeo Santos, los artistas nunca confirmaron alguna diferencia personal o profesional.

En ese último año ambos han compartido fechas especiales, como Año Nuevo y Semana Santa, junto a sus parejas y demás familiares, pero aún no han colaborado musicalmente, dejando a sus fanáticos en expectativa.

Sobre si existe la posibilidad de trabajar juntos, Prince Royce dijo a LISTÍN DIARIO: “Ojalá que sí, vamos a ver... Cuando llegue el momento adecuado quizás”.

A seguidas anotó: “Yo siempre he tenido una buena amistad con Romeo de verdad y le tengo admiración, desde siempre”.