Stevie Wonder, el artista ciego de la eterna sonrisa

Stevland Hardaway Morris nació de manera prematura en Michigan. La incubadora que le acogió al despertar a la vida, contenía un exceso de oxígeno que impidió que se desarrollaran sus retinas. Pero esto no fue obstáculo para que se convirtiera en un niño prodigio de la música, un mundo que le bautizó como Stevie Wonder por su precoz virtuosismo.

Con más de 100 millones de discos vendidos, 25 premios Grammy y un Óscar, este artista extraordinario cumple 75 años y sigue de gira.

Stevie Wonder (Michigan, 13 mayo 1950) debe su nombre artístico a Berry Gordy, el fundador del mítico sello discográfico Motwon que vio en un niño de 11 años un talento extraordinario. Virtuoso del piano, la batería y la armónica, aquel niño ciego apreciaba la belleza de la vida a través de la música, transmitiéndola vigorosamente sin perder la sonrisa.

Motwon, propulsor de la música soul afroamericana en los años 60 y 70 con ritmos pop del momento, aupó a The Supremes, Marvin Gaye, The Jackson 5… sin dejar de sumar números uno en el Billboard Hot 100.

Stevie Wonder consiguió en 1963, su primer disco número 1 con “Fingertips”, tenía 13 años y se convirtió en el solista más joven en lograrlo. Han transcurrido casi 60 años y los discos y los reconocimientos se han ido sucediendo para este artista extraordinario.

Un recorrido por sus títulos más emblemáticos explica también momentos de una vida en la que no ha faltado un importante compromiso por las causas sociales.

`Up-tight (Evething all right)´. 1965. Dos años después de haber conseguido su número 1 en el Billboard Hot 100, termómetro de la popularidad musical en Estados Unidos, el quinceañero Stevie Wonder consiguió un nuevo éxito con un tema coescrito por él junto a Sylvia Moy y Henry Cosby, compositores de la firma Motown. El adolescente virtuoso, no sólo manejaba los instrumentos y aportaba una voz personalísima, sino que estaba lleno de ideas y creatividad. Desde los primeros años en la música ya se caracterizó por la elección de temas que contenían una gran vitalidad y un optimismo contagioso. `Up-tight (Everything’s Allright)´ es una muestra de ello. Un mensaje donde se expresa que todo va a ir bien. El ritmo se inspira en gran medida en la canción de Rolling Stone, `I can´t get no´ (Satisfaction) que entusiasmaba al joven Stevie Wonder. `Up-tight´ alcanzó los primeros puestos de las listas musicales en diferentes lugares del mundo y el tercer puesto en la Billboard Hot 100. Además supuso las primeras nominaciones a los Premios Grammy para Wonder como "Mejor artista nuevo" y "Mejor interpretación vocal pop".

`For once in my life´. 1968. Si la alegría de vivir es el sello de las composiciones interpretadas por Stevie Wonder, su otra gran apuesta ganadora es la balada. Este tema compuesto por Ron Miller y Orlando Murden para Motown, y que habla del sentimiento al encontrar a alguien especial, en principio no estaba adjudicado a Wonder. El intérprete, enamorado de la canción propuso una serie de arreglos que la hacían más dinámica, algo que no gustó al dueño del sello discográfico, Berry Gordy. Finalmente le convencieron para que se quedara con la versión de Stevie Wonder y la canción tuvo un éxito total, llegando al número 2 de las listas. Berry Gordy fue quien dio la primera oportunidad al músico y quien le bautizó como Little Stevie Wonder, pero eso no impidió que tuviera sus dudas respecto a la evolución del cantante. De hecho quiso apartarle de su sello discográfico cuando vislumbraba el cambio de voz que experimentaba según cumplía años. Su parecer cambió cuando la canción `Up-tight, (Everything All right)´ consiguió tres nominaciones a los Premios Grammy.

`You are the sunshine of my life´. 1972. Esta balada se la dedicó Stevie Wonder a su primera mujer Syreeta Wright. Se conocieron en 1970 en Motown, donde ella comenzó trabajando como recepcionista, aunque después se convirtió en compositora. Este tema es uno de los grandes éxitos del cantante y habla del amor incondicional aportando esos ritmos aterciopelados que caracterizan a su música. Dos años después, justo cuando se publicó el tema, la pareja puso fin a su relación pero siguieron con su amistad hasta la muerte de Syreeta en 2004. Stevie Wonder se ha casado tres veces y ha tenido un total de nueve hijos.

`I Just Called to say I love you´. 1984. Esta canción fue producida, compuesta y cantada por este magnífico artista. Formó parte de la banda sonora de la película `The woman in red´ (Gene Wilder, 1984) y además de estar en lo más alto de las listas musicales de medio mundo durante semanas, obtuvo el Globo de Oro y el Óscar a la Mejor Canción Original. Pero este tema curiosamente también fue bandera de una causa social por parte de Stevie Wonder. En 1985 el artista formó parte de la manifestación que se llevó a cabo a favor de Nelson Mandela frente a la Embajada de Sudáfrica en Washington y fue detenido por su protesta ante el Apartheid. Días después, pudo acudir a la ceremonia de los premios Óscar donde obtuvo el galardón por `I Just Called to say I love you´ -banda sonora de la película `The woman in red´-, y aprovechó el discurso para defender al líder africano y dedicarle la canción. Esto supuso que sus discos fueran prohibidos en Sudáfrica.

Lejos de disuadirle, Wonder siguió respaldando la causa y el liderazgo de Nelson Mandela, así como otras causas sociales. Fue uno de los cantantes que participó más activamente en el proyecto USA for África con `We are the Word´, respaldó acciones a favor de las víctimas del SIDA que en los años 90 asestó con dureza a la comunidad negra y respaldó en 2009, con pasión, al entonces líder demócrata que aspiraba a ser presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Su activismo por diferentes causas sociales, le han hecho merecedor de otras tantas distinciones. En 2009 Stevie Wonder fue nombrado Mensajero de la Paz por las Naciones Unidas y el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destacó su dedicación a las causas humanitarias y su trabajo en favor de los niños necesitados y discapacitados.

Son muchos los temas que Stevie Wonder ha hecho eternos y muchas las historias que se pueden seguir contando. Pero lo mejor de todo es escuchar su música, también en vivo para, de paso, dejarse contagiar por su sonrisa, porque Wonder cumple 75 años pero sigue subiéndose al escenario. Su gira en 2025 aterriza en tierras británicas este julio.