Testimonio del director de la orquesta de Rubby Pérez: llora mucho y se pierde en los pensamientos

Manuel de Jesús Tatis: “Todo cayó de repente, yo estaba debajo de una pantalla, sufrí varias heridas, una en la cabeza y en la mano. Cuando me incorporo que me paso las manos por la cabeza, siento la herida y me pregunté: - ¿yo estoy muerto o estoy vivo?- Pero aún no sabía qué estaba pasando...”.