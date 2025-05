Cantautora Jill Sobule muere a los 66 años en un incendio en su casa

Jill Sobule, la galardonada cantautora, cuyas ingeniosas y conmovedoras composiciones atrajeron la atención del público por primera vez con la canción de temática gay "I Kissed a Girl", falleció el jueves en un incendio en su casa. Tenía 66 años.

Su publicista, David Elkin, confirmó su fallecimiento en un correo electrónico el jueves por la tarde. No quedó claro de inmediato cómo se originó el incendio en Woodbury, Minnesota.

“Jill Sobule era una fuerza de la naturaleza y defensora de los derechos humanos, cuya música está arraigada en nuestra cultura”, declaró John Porter, su representante, en un comunicado. “Me divertí muchísimo trabajando con ella. Hoy perdí a una clienta y una amiga. Espero que su música, su memoria y su legado perduren e inspiren a otros”.

Durante sus más de tres décadas de grabación, Sobule lanzó 12 álbumes que abordaron temas tan complejos como la pena de muerte, la anorexia nerviosa, la reproducción y las cuestiones LGBTQ+.

Su primer álbum, "Things Here Are Different", fue lanzado en 1990. Cinco años después, recibió amplia atención por sus exitosos sencillos, "Supermodel", de la película "Clueless", y "I Kissed A Girl", que, a pesar de ser prohibido en varias estaciones de radio del sur, llegó al Billboard Top 20.

También protagonizó un musical autobiográfico off-Broadway que se estrenó inicialmente en el Wild Project en Nueva York en 2022 e incluye canciones e historias sobre su vida.

Sobule era conocida por tomar las riendas de su carrera recaudando fondos para grabar su próximo álbum. En 2008, después de que dos importantes discográficas la abandonaran y dos sellos independientes se declararan en quiebra, recaudó decenas de miles de dólares de sus fans para grabar un nuevo álbum.

“El viejo paradigma, donde siempre esperabas a que otros hicieran las cosas, tenías a tu manager y a tu agente”, dijo en aquel momento. “Esperabas a que la gran discográfica te diera dinero para hacer cosas y te dijera qué hacer. Esto es genial. Quiero hacer todo así”.

Sobule tenía previsto actuar en Denver el viernes por la noche. En su lugar, habrá una reunión informal organizada por su amigo Ron Bostwick, de 105.5 The Colorado Sound, en el espacio de actuación donde los asistentes podrán "compartir una historia o una canción", según su publicista.

A finales de este verano se celebrará un acto formal en memoria de su vida y su legado.

"Nadie me hizo reír tanto como ella. Su espíritu y energía se extrañarán muchísimo en la comunidad musical y más allá", declaró Craig Grossman, su agente de reservas, en un comunicado.

Nacida en Denver, Colorado, el 16 de enero de 1959, se ha descrito a sí misma como una niña tímida que prefería observar antes que participar.

Sobule era conocida por ofrecer decenas de conciertos al año y ha descrito sus actuaciones en vivo como experiencias vulnerables. Dijo que a menudo no tiene un repertorio y improvisa.

Ha actuado con figuras como Neil Young, Billy Bragg y Cyndi Lauper, y también incorporó a Neil Diamond al Salón de la Fama de los Compositores, según su sitio web. Además, interpretó una canción interpretándose a sí misma en un episodio de "Los Simpson" en 2019.

“En el buen sentido, me siento como si todavía fuera una novata”, declaró a The Associated Press en 2023 en una entrevista sobre su musical. “Hay mucho más por hacer y aún no he dado lo mejor de mí”.

Le sobreviven su hermano y su cuñada, James y Mary Ellen Sobule, junto con sus sobrinos y primos.