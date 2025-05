Farruko y Makaco caen “Abatido” a ritmo de mambo

El merengue de calle se pinta de nuevos colores gracias a “Abatido”, la canción que unió al artista puertorriqueño Farruko con Jordano Luciano de la Cruz, conocido artísticamente como Makaco.

Con un ritmo producido por Richard de La Oz y letras de Makaco, este sencillo llega a la radio y plataformas digitales a ritmo de mambo.

Esta colaboración nace, luego de que en el 2018 Makano, se acercara al boricua con la propuesta y aunque en ese entonces no se materializó.

Unos cuantos años después, gracias al acercamiento de la makeup art Luz Nelia Clemente, Farruko no solo se unió en este featuring, sino también que antes de cantar juntos, grabó en solitario “No entienden”, otra de las composiciones del dominicano.

“Farruko me dio la oportunidad de que el público conozca mi talento no solo como compositor, sino también como intérprete en la canción ‘Abatido’, tema que estuvo guardado durante mucho tiempo. Estoy muy agradecido con esta oportunidad que me ha dado. Farruko ha demostrado que es un fiel impulsor de la música dominicana”, expresó Makaco.

Video Farruko X Makaco “El Cerebro” - Abatido (Official Video)



El video de “Abatido”, creado por el director hondureño Smalldy, está disponible en YouTube.

El cantante nacido en Santiago, inició su camino en la música a los 13 años con un grupo de amigos cantando rap. “Ese no era el género en el que me sentía a gusto, pero no tenía los recursos suficientes para grabar merengue mambo. En el 2012 conozco a mi productor Richard de La Oz y es ahí cuando grabo mi primer merengue. Después de ese momento no quise grabar otros géneros”, explicó.