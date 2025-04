¡Los niños reinan! A 20 años del lanzamiento de YouTube, los videos más vistos son infantiles

La plataforma de videos más populares del mundo celebra dos décadas de existencia con los niños dominando la audiencia y es que los principales videos más vistos en toda la historia de YouTube no pertenecen a grandes estrellas musicales, sino al mundo infantil.

Desde que YouTube fue registrado como sitio web el 14 de febrero de 2005 y tras la publicación de su primer video, "Me at the zoo", un lcip de 18 segundos, subido por el cofundador Jawed Karim el 23 de abril de ese mismo año, la plataforma no ha dejado de crecer. Pero si algo ha sorprendido a lo largo del tiempo, es el tipo de contenido que ha logrado romper todos los récords, recoge el diario La Nación.

“Baby Shark Dance”

El fenómeno infantil de Pinkfong Kids' Songs & Stories se volvió viral en 2016 y desde entonces ha conquistado a los más pequeños (y no tan pequeños) del mundo entero. Con más de 15 mil millones de visualizaciones , es el vídeo más visto en la historia de YouTube.

"Despacito"

El hit global de Luis Fonsi y Daddy Yankee , lanzado el 12 de enero de 2017, se posicionó rápidamente como un ícono de la música latina. El vídeo original acumula más de 8,65 millones de vistas . Aunque una versión posterior con Justin Bieber también fue popular, su videoclip solo alcanzó los 684 millones .

"Wheels on the Bus"

Esta canción de la popular serie infantil Cocomelon fue publicada el 24 de mayo de 2018. Es uno de los videos más vistos del canal, con más de 7,10 mil millones de visualizaciones.

"Johny Johny Yes Papa"

Parte del repertorio de LooLoo Kids , un canal de Rumania especializado en canciones para niños, este video lanzado el 8 de octubre de 2016 ha sido reproducido más de 7,04 mil millones de veces .

“Bath Song”

Otro éxito de Cocomelon , publicado el 2 de mayo de 2018, esta canción que anima a los niños a disfrutar la hora del baño ha superado los 7,01 mil millones de vistas.