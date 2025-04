Natti Natasha es reconocida en Mujeres Latinas en la Música y lo dedica a las víctimas del Jet Set

“Este reconocimiento no es solo mío, es de un país que me vio nacer y que me dio el alma que cargo con orgullo República Dominicana”, con esas palabras recibió Natti Natasha el reconocimiento "Artista Imparable" en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

“Gracias a mi tierra por regalarme sabor, fuerza, color y esa chispa que llevo en cada canción, en cada escenario, encada paso que doy”, dijo con orgullo la artista al recibir el reconocimiento.

Dedicó el premio a las víctimas de la tragedia del Jet Set: “Personas que simplemente estaban celebrando la vida a través de la música como lo hacemos nosotros”, expresó al borde del llanto la oriunda de Santiago.

“La dura de las duras” agradeció a su familia en especial a su pareja Raphy Pina.

El premio le fue entregado por su compatriota, el merenguero Eddy Herrera, quien destacó el trabajo de la artista en todos estos años.

“En un momento como este en el que mi país está de luto por una tragedia tan dolorosa para mi gente, se siente como un abrazo gigantesco saber que hay razones para celebrar la música dominicana. Por eso para mí es un honor reconocer el éxito de mi querida Natti Natasha, una artista que ha llevado el nombre de las mujeres a lo más elevado de la música, que se abrió camino con su trabajo duro”, expresó "El galán del merengue".

Billboard Mujeres Latinas también reconoce esta noche Chiquis, con el 'Premio impacto'; Ha*Ash, 'Premio inquebrantable' y Olga Tañón, 'Premio trayectoria musical".

Selena Gómez se llevó el premio como 'Mujer del año'.

La cantante dominicana ha entrado a la lista Latin Airplay de Billboard en más de 34 ocasiones, entre ellas 17 en el top 10 y otras 10 veces ha ocupado el número 1, destacando que esta semana logró su primer número uno en el Tropical Airplay con una canción en solitario.

Además, Yailin la más viral y Prince Royce dijeron presente en la ceremonia.

El evento fue conducido por Ana Bárbara, quien también recibió el reconocimiento 'Trayectoria musical'.