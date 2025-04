"Soy una persona completamente diferente": Keri Hilson regresa a la música después 15 años de ausencia

La última vez que Keri Hilson lanzó un álbum, Barack Obama estaba en el segundo año de su primer mandato como presidente de Estados Unidos, se lanzó el iPad e Instagram era totalmente nuevo.

“Hay días en que siento que fue en un abrir y cerrar de ojos. Pero la mayoría de las veces, sí, se siente como si hubiera pasado mucho tiempo porque he estado esperando. Me sentí estancada, atascada por un tiempo y en conflicto”, dijo la artista dos veces nominada al Grammy. “Estoy afrontando esto como si estuviera empezando de cero porque así es como me siento. He vivido nueve vidas desde mi último lanzamiento… Soy una persona completamente diferente”.

Hilson, la estrella de R&B de 42 años conocida por éxitos de finales de la década del 2000 como "Knock You Down", con la colaboración de Kanye West y Ne-Yo, y "Pretty Girl Rock", lanzó "WE NEED TO TALK: LOVE" el viernes . Es su tercer álbum, tras "No Boys Allowed" de 2010, y el primero de una trilogía que se lanzará este año. Liderado por el sensual sencillo "Bae", el álbum de nueve canciones se adentra en el romance y la introspección.

“Me siento decidida, tanto con el arte como en mi interior, a volver a la luz. Así que creo que tuve que encontrar esa determinación antes de sentir la confianza suficiente para publicar mi obra y también para abrirme al mundo de nuevo”, explicó Hilson, quien afirmó que nunca ha dejado de grabar. “Hubo canciones en mi pasado que sentí que eran movimientos políticos, canciones que no me gustaban y que tuve que cantar… No quería sentirme así esta vez”.

LA DESAPARICIÓN

Una de esas canciones fue un remix filtrado de su popular sencillo de 2009 "Turnin Me On" con Lil Wayne, que alcanzó el puesto número 15 en el Billboard Hot 100. La letra incluía un comentario que los fanáticos percibieron como dirigido a Beyoncé.

Hilson, quien aún no había lanzado su álbum debut, "In A Perfect World", que debutó en el n.º 4 del Billboard Top 200 y en el n.º 1 de la lista de los mejores álbumes de R&B, afirmó que la obligaron a cantar la frase "Ella puede cantar / Pero necesita moverlo a la izquierda, izquierda", supuestamente una referencia a "Irreplaceable" de Beyoncé. Afirma que la amenazaron con que su álbum podría no publicarse si se negaba.

La semana pasada, Hilson fue tendencia en redes sociales tras una entrevista con "The Breakfast Club" de iHeartMedia, tras recordar el incidente. Si bien ya lo había mencionado en varias ocasiones, durante esa entrevista, la cantante nombró públicamente a los involucrados, incluyendo al productor Polow Da Don, con quien tenía contrato. No mencionó a la cantautora Ester Dean. Sin embargo, después de que otros usuarios de redes sociales etiquetaran a Dean en publicaciones, ella se identificó posteriormente.

El final de una relación de una década, la falta de control sobre su carrera y la intensa e interminable reacción de BeyHive desencadenaron una depresión y la llevaron a retirarse de la música.

EL REGRESO

Durante su ausencia, la nativa de Georgia se embarcó en un viaje de sanación que incluyó terapia, diario y retiros espirituales.

“Había algunas perspectivas que necesitaba descubrir... falsedades, creencias que de alguna manera recogí o heredé sobre mí”, dijo Hilson, quien se pasó a la actuación.

Su regreso ha incluido una prensa muy selectiva, evitando lo que ella describe como "nuevos medios", como las plataformas impulsadas por las redes sociales, argumentando que la monetización puede recompensar la difusión de chismes o incentivar la creación de mentiras. La cultura obscena de los blogs de la década de 2010 fue un factor que avivó las llamas de su aparente disputa con Beyoncé, quien nunca ha comentado públicamente la situación.

Hilson "sin duda sabe desenvolverse y navegar en el mundo del R&B. Tiene una base de fans", dijo Keithan Samuels, fundador del popular sitio web RatedRnB.com. "Su base de fans ha madurado... sabe desenvolverse en esta nueva era del R&B, donde hay mucha diversidad y sonido".

LA MÚSICA

Creado con talleres de composición no oficiales y discos creados a lo largo de los años, "WE NEED TO TALK: LOVE" muestra a Hilson interpretando letras vulnerables y coquetas en una amplia gama de sonidos R&B. Escribiendo en todas las canciones menos una, evitó las tendencias actuales de R&B que se desarrollaron durante su ausencia, citando la individualidad como clave de su éxito inicial. También cree que los algoritmos han creado una cultura de homogeneidad musical, en lugar de creatividad.

Hay canciones típicas de "Ms. Keri Baby", como la divertida "Somethin (Bout U)" de estilo pop y blues, pero también están las introspectivas "Naked (Love)" y "Say It", en las que expresa: "No diré que te amo / hasta que digas que me amas".

Soy muy jefa en mi vida, ¿verdad? En cuanto a las relaciones, prefiero ser una dama. Prefiero que me acerquen... Prefiero que el hombre diga "Te amo" primero. Simplemente prefiero que un hombre tome las riendas", dijo Hilson. "Soy una auténtica damisela, sin la angustia".

El ambiente del dormitorio se crea con la sexy y lenta melodía “Scream”, mientras que la brillante “Whatever” flota con hermosas armonías apiladas.

“Siento que es algo que yo habría escrito para Whitney. De hecho, escribí una canción para Whitney que nunca pudo grabar”, dijo Hilson, quien comenzó su carrera como una compositora muy solicitada, cuyos créditos incluyen canciones para Chris Brown, Mary J. Blige, Jennifer Lopez y Britney Spears. “Esto me recuerda a un disco de Whitney Houston, donde creo que estaría ahora”.

Samuels de RatedRnB.com dice que este proyecto es una evidencia del nuevo control que tiene Hilson sobre su carrera.

"Para mí, definitivamente no es un intento de regreso comercial... es más personal", dijo Samuels. "Los otros dos álbumes, creo, se ajustaban más a la actualidad de entonces".

LA LIBERTAD

Hilson dice que sigue dispuesta a escribir para otros artistas y a compartir canciones que quizás no encajen con su época musical actual. También tiene una nueva película de Lifetime, "Fame: A Temptations Story", coprotagonizada por Keshia Chanté, que se estrena el 26 de abril a las 8 p. m. EDT. Hilson afirma que la actuación ahora forma parte integral de su carrera.

Aunque Hilson esté resurgiendo musicalmente con cautela, los fans celebran su regreso. Tras la entrevista en The Breakfast Club, la colmaron de simpatía y positividad, posiblemente debido a que finalmente contó su versión de los hechos con detalle, así como al paso del tiempo. Algunos fans comentaron que habían olvidado el incidente o que eran demasiado jóvenes para enterarse.

“Simplemente controlo lo que puedo controlar… Controlo lo que permito que me afecte positiva o negativamente. Estas son las conclusiones que he tenido desde que me fui”, dijo Hilson. “Me siento aliviada… No estoy proyectando demasiado del pasado en el presente, y todo eso es liberador”.