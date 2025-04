10 momentos de Rubby Pérez: inolvidables merengues, un tema en inglés, varias salsas y telenovelas

Una semana después, aún retumban los titulares de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, el martes 8 de abril.

Al menos 231 almas perdieron la vida, dejando igual número de familias incompletas.

Las secuelas emocionales apenas inician, donde quedan más preguntas que respuestas. Y por lo visto así seguirá el panorama por mucho tiempo. Mientras tanto, toca enterrar a los fallecidos, esperar que los heridos se recuperen y que los supervivientes puedan superar aquella fatídica noche del 8 de abril de 2025.

Por lo pronto el show debe continuar, y precisamente una de las personas sorprendidas por la muerte aquella noche, lo hubiese entendido perfectamente.

Hablamos de Rubby Pérez. Es por eso que recordemos los momentos en que su canto impactó la música popular dominicana desde sus inicios a finales de los años 70 del pasado siglo, hasta el día que voló alto con su voz.

Nace alguien destinado a escribir su propia historia

Roberto Antonio Pérez Herrera nació en los Bajos de Haina un 8 de marzo de 1956. Alguien que se destacó como músico y cantante de merengue.

De su abuela materna recibió lo que sería su nombre artístico.

Por circunstancias de la vida tuvo que cambiar un guante y una pelota por un micrófono, así que estudia en el Conservatorio de Música de Santo Domingo, permitiéndole ejecutar el piano y la guitarra.

De esta forma, sus primeros años en este oficio lo llevan a formar parte del Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil y como corista del Ateneo Dominicano.

Esto le permitió ingresar en 1977 a una agrupación de merengue: Los Pitágoras del Ritmo, en Haina.

A paso lento, pero llegó

Es en 1978 cuando pasa a Los Juveniles del Sabor de Baní, orquesta liderada por el maestro Luichy Herrera.

Allí se inicia en el mundo de las grabaciones registrando el popular tema "La Muñeca" de Eladio Romero Santos.

Sin embargo, es en 1980 que, con la misma orquesta, graba el tema "Adelita", el cual fue recopilado en una producción de la orquesta La Gente del País, con arreglos del maestro Pedro Anciani (Cupey).

Se debe resaltar que se promocionó en formato disco de 45rpm, siendo "Adelita" el lado A, mientras que el lado B corresponde a la canción "Cualquiera va", interpretada por un joven Aramis Camilo.

Video Rubby Pérez - Adelita (1980). Audio



Directo a las Grandes Ligas… de merengueros

Siendo ya una joven promesa, y con un futuro asegurado como parte de los Hijos del Rey, Fernando Villalona caminaba a pasos agigantados.

Su compañero de aventura, Raulín Rosendo tenía dificultades para presentarse cada semana en el espacio "El Show del Mediodía" de Color Visión, por lo que se le buscaba un sustituto.

Recomendado por uno de los trompetistas que lo había escuchado cantar, Rubby Pérez es invitado por Villalona a ganarse el puesto en un baile.

Lo demás es la historia de un batazo largo que culminó en la grabación a dúo con El Mayimbe en 1981 del súper éxito autoría de Fernando Echavarría: "Pato robao".

Al año siguiente Rubby pasaría a Los Hijos del Rey, de la mano de Rafael Cholo Brenes, haciendo frente junto a Jao Aguilera y Jacinto Gantier siendo parte habitual en "El Show Del Mediodía"

Video Rubby Pérez, Fernando Villalona, Raulin Rosendo. #1992 #merengue. Video de la tv.



De local a internacional.

Si la breve etapa con El Mayimbe fue la prueba de fuego, el ingreso de Rubby a la orquesta de Wilfrido Vargas en 1982 fue la forja final para definir lo que era un artista ya consagrado.

Giras por grandes salas, escenarios, estadios, sumado a esto los éxitos tras éxitos que fue grabando ("El africano", "El funcionario", "Para que no me olvides", etc.), fue solo el inicio para convertirlo en un futuro como "La voz más alta del merengue" al grabar en 1985 el tema "Volveré" del español Chiquetete, siendo hasta el momento su hit indiscutible a nivel internacional.

Video Volveré - Rubby Pérez con Wilfrido Vargas por Jorge Escobar. Video de la tv.



En solitario, pero bien acompañado

Eran los tiempos de la conocida "Guerra de las Papeletas" en la televisión nacional de RD, y punto máximo de la llamada Época Dorada del Merengue. Hablamos de 1986.

Por aquel entonces El Show del Mediodía encuentra en Sabroshow a un rival importante.

Dicho programa se transmitía por el canal 7 de Rahintel, y fue el espacio que le dió a Rubby Pérez la oportunidad de lanzar su proyecto como solista.

Con la bendición de sus antiguos directores musicales, el joven oriundo de Haina daba las gracias a todos los que hacían posible aquello.

Con su primer disco en solitario, «Buscando Tus Besos», Rubby marcaba hasta tres para interpretar la adaptación de ‘Cobarde, cobarde’, también original de Chiquetete.

Video Rubby Perez Y Su Orquesta En El Sabroshow Rahintel Canal 7 Republica Dominicana 1986 Rubby Perez interpretando el tema Cobarde Cobarde



Rápido ascenso, dentro y fuera de su país

Un primer año agitado le sirvió a Pérez para ir aprendiendo las técnicas del negocio, aparte de la experiencia adquirida años atrás para seguir afianzando su carrera.

Por esto lanza su segundo disco en 1988: "Fiesta Para Dos!". Era otra producción plagada de temazos y de ritmo.

El dato curioso es que en el álbum participan como coristas de Rubby los integrantes del grupo 4-40, quienes entonces apenas saboreaban un poco el dulce del éxito, pero seguían haciendo plaza en su país como voces soporte de otros proyectos musicales.

Específicamente 4-40 hizo coro en tres temas: "Enamorado de ella", "Amor de hembra" y el que titula el disco: "¡Fiesta para dos!".

Video RUBBY PEREZ - Fiesta Para Dos (90's). En vivo de la tv.



Del Terror a La Voz

En un periodo de apenas tres años ya Rubby era un fenómeno, dentro y fuera de su país, por lo que había que mantenerse activo a nivel de canciones para promocionar.

Estando bajo el sello Karen Records, y siendo Luis Días unos de los autores más prolíficos y solicitado, es llamado para aportar a la carrera de Pérez.

El resultado es una primera versión de "Ella me vivía", que fue publicado en formato 45rpm, e incluido en un recopilatorio de la disquera a modo promocional.

El tema no tuvo el impacto esperado, por lo que luego es cedido a un nuevo proyecto: Alex Mansilla & Cañaveral.

En esa ocasión sí fue un éxito total. Tanto así, que para 2013 el músico típico El Prodigio decide reinventar la canción en un nuevo arreglo de campo adentro.

Lo que sí es que Rubby grabó primero dicho tema. Y no solo eso, sino que para su siguiente disco incluyó otro más de Luis Días: "Verte sin verte".

Video RUBBY PEREZ - Ella Me Vivia - La Mujer Que Yo Mas Quiero (90's). Video en tv.



Video Rubby Pérez - Verte sin Verte (1990). Audio.



venezuela

Fue a mediados de la década de 1990, que el canal venezolano Venevisión lanzó un ciclo de programas musicales llamado “Romance Musical”.

Por ello, diversas figuras musicales de fama nacional e internacional participaron con sus voces.

Así fue cómo Rubby incursiona en la actuación dentro del episodio titulado "Amor de Hembra", compartiendo rol protagónico con la actriz Tatiana Capote, ‘formando una pareja que cautivó a los espectadores en una historia romántica y de conflictos emocionales’.

Este trabajo fue clave para afianzar lazos con el pueblo venezolano, donde Rubby fue residente y era su segunda plaza de importancia.

Acá interpreta una serenata con estilo novelado y lo hizo con la pieza que le daba título al segmento: "Amor de Hembra", del disco "Simplemente Amor" (1990) y donde nueva vez hacen coro los integrantes de 4-40.

Ya puede entenderse por qué Rubby fue despedido con la bandera dominicana y venezolana en su última morada.

Video LA NOVELA QUE PROTAGONIZO RUBBY PEREZ EN VENEZUELA. VIDEO



Video Rubby Pérez - Amor de Hembra (1990). Audio.



Nuevas perspectivas de mercado

Con dos plazas aseguradas y una industria cambiante, era hora de mirar otras fórmulas.

Por esto Rubby apuesta por otros sonidos para integrarlo a su propuesta, que ya no solo abarcaba merengue sino también la salsa.

Así se edita en 1995 "Amores extraños", que contenía dos temas de la italiana Laura Pausini: "Amores extraños" y "Se fue". Pero al igual, Rubby incluía un tema del español Joaquín Sabina, pero en salsa: "Y nos dieron las diez".

Video RUBBY PEREZ: "Y NOS DIERON LAS DIEZ", EN SALSA. AUDIO.



Expansión y legado

Llegado el final del siglo XX, Rubby ya era visto como parte de las leyendas del merengue de la década 80 pero acorde a los tiempos.

Es ahí donde empieza a beber de otras aguas sonoras integrando a su repertorio de estudio covers de éxitos actuales: "La flaca" de Jarabe de Palo, "La Fuerza del Corazón" de Alejandro Sanz (1998); incursiona de nuevo en la salsa ("Sin Ti") y se adentra en el género que venía arrasando fuerte desde una década atrás: la bachata.

Así adapta dos viejos cañonazos y los adapta a la música de amargue, siendo "Volveré" y "Para que no me olvides" los elegidos como parte de su etapa beduina con Wilfrido, aunque siempre manteniendo el merengue como norte generando temas perdurables como "Tú Vas a Volar" (1999) o "Perro ajeno" (2004).

Video Tú Vas a Volar - EN VIVO - Rubby Pérez



Reconocimiento y nuevos tiempos

Galardonado tanto en su tierra como fuera de ella (Premios Casandra; discos de oro por ventas), artista top en listados como el Billboard Latin, y una permanencia constante en el gusto popular, lo llevan a explorar otros horizontes.

Así, en 2010 lanza un disco de colaboraciones ("Genial") que lo acerca a una nueva audiencia (Rakim & Ken-Y), y lo ayuda a reencontrarse con colegas de épocas anteriores (Indhira Rubiera, Michel El Buenón).

De paso experimenta en el idioma de Shakespeare versionando un tema de The Beatles. De hecho, la canción con el récord de más versiones hechas de la misma: "Yesterday".

Video RUBBY PÉREZ R.I.P. 🪦- Perro Ajeno [Live]



Con 69 años a cuesta, 46 en la música y 13 producciones que cimentaron su carrera, vimos el pasado 8 de abril cómo a la realidad le gusta la simetría (eso dijera Borges), ya que el pasado año 2024 Rubby Pérez fue honrado con el Soberano al Mérito durante la entrega de estos premios, y para la edición de este 2025 tendría una participación especial. Sería en ese mismo Teatro Nacional de la Plaza de la Cultura donde recibiría su gran última ovación … en vida. Dos semanas después recibiría otros honores póstumos, de cuerpo presente.

Hasta siempre Rubby, vuela alto. ♪

Desde la redacción de Discolai lamentamos la perdida de más de 220 personas en esta tragedia nacional, y a todos los afectados de la misma.