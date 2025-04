Miriam Cruz dedica emotivo homenaje a Rubby Pérez ante 10,000 panameños

Miriam Cruz se presentó en el Figali Convention Center de Panamá, donde fue ovacionada por más de 10,000 asistentes que corearon sus éxitos en una noche para el merengue.

Uno de los momentos más emotivos del concierto fue el tributo que Miriam Cruz rindió al legendario Rubby Pérez, quien falleció la madrugada del pasado martes, dejando un profundo vacío en el mundo del merengue y la música latina.

Miriam interpretó con gran sentimiento el tema “Volveré”, visiblemente conmovida, mientras el público panameño la acompañaba en un emotivo coro cargado de nostalgia y respeto.

Además, antes de comenzar su homenaje, la artista pidió un minuto de silencio en honor no solo a Rubby Pérez, sino también a las demás víctimas que perdieron la vida en el trágico incidente ocurrido en la discoteca Jet Set donde se encontraba el artista.

“Este momento es por Rubby, por su luz, por su legado... pero también por las otras almas que se fueron con él esa noche. Que su memoria nos inspire a vivir con más amor, con más música y con más humanidad”, expresó Miriam Cruz con la voz entrecortada.

Miriam Cruz durante la presentación en el Figali Convention Center de Panamá, donde fue ovacionada por más de 10,000 asistentes que corearon cada uno de sus éxitos.

La intérprete incluyó en su repertorio “Es cosa de él”, “Te propongo” y “La carnada”, fusionados con una producción de luces, sonido y coreografías que mantuvieron al público de pie durante toda la noche.

Este concierto en Panamá formó parte de su gira internacional, que ya la ha llevado a ciudades como Lima, Perú, donde el pasado 8 de febrero cautivó a más de 32,000 personas en el Estadio de San Marcos.

“Es un honor volver a Panamá, un país con el que siempre he tenido una conexión especial. Mis fans panameños me han apoyado desde mis primeros años de carrera y siempre he sentido su cariño. Este 12 de abril fue una noche mágica, llena de energía, ritmo y mucha alegría. ¡Gracias, Panamá, por tanto amor!”, expresó la artista tras finalizar el show.