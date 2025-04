Rubby Pérez: el recorrido de toda una vida amparado en el Salmo 103

En las últimas semanas, Rubby Pérez registró una exposición ante el público que lo mantuvo en la boca y corazón del pueblo. Primero, el pasado 21 de marzo, su hija Ana Beatriz, la que procreó con la diseñadora Michelle Reynoso, celebraba sus 15 años con una fiesta y un suntuoso pastel que provocó todo tipo de comentarios.

Cuatro días después, la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, le rindió un emotivo homenaje, en el ceremonial de los 40 años de los Premios Soberano, por su trayectoria.

Rubby “La voz más alta del merengue” se ganó ser un artista querido, respetado y contestatario. Un gran defensor del merengue del que nunca admitió ni aceptó que el ritmo dominicano se encontrara en crisis. Fue quien inscribió la frase de que “el merengue es el ADN de la patria”.

La madrugada del martes se encontraba en el escenario, cantando alto como lo supo hacer por 50 años, aniversario que también anunció celebraría este 2025.

Era la fiesta tradicional de todos los lunes, que por décadas, se realizaba en el lugar y en donde las orquestas de merengue, salsa, bachata y merengue típico tenían el escenario por excelencia para presentar sus propuestas musicales.

La fiesta de Rubby Pérez se anunció desde hace unos seis días y los amantes del buen bailar se preparan para disfrutar de la tradicional actividad.

Rubby Pérez, de 69 años, nativo de Haina, tiene su gloria musical durante un recorrido de casi 50 años en el merengue.

OTROS ACCIDENTES

En 2022, durante la presentación de su álbum “Hecho está”, en una entrevista con LISTÍN DIARIO, el merenguero rememoró cómo en dos oportunidades se le había escapado a la muerte en dos ocasiones.

El merenguero relató que cuando tenía 15 años, en 1973, un accidente de tránsito le provocó una inmovilidad en una de sus piernas, accidente, que, además, le tronchó el sueño de ser pelotero de Grandes Ligas.

Fueron momentos difíciles para el artista que encontró en el amor de su familia, especialmente de su abuela, el consuelo que lo liberó de un posible suicidio, como lo ha revelado en otras ocasiones.

Un hombre fiel creyente de Dios, formado en la Iglesia Evangélica volvió a encontrar consuelo en el Señor cuando un accidente automovilístico, por poco le segara la vida. Esa vez recordó los dolorosos momentos que sufrió durante la pandemia del Covid-19, su economía se vio afectada, pero también Dios estuvo de su lado.

Su fe cristiana la heredó de sus padres. Su papá fue fundador de una iglesia evangélica en el sector de Herrera, y allí fue donde cantó, en el coro, por primera vez.

Rubby transcurrió por la música, con deseo de ser bolerista, pero la necesidad de mantener a su familia lo llevó al merengue, en donde encontró el éxito, iniciando en Los Pitágoras de Haina, Los Juveniles del Sabor, Los Hijos del Rey y la orquesta Wilfrido Vargas, hasta tener su propia agrupación.

Sus primeros éxitos son “El africano” y “Volveré”, mientras que con su agrupación pegó los merengues “Perro ajeno”, “Buscando tus besos” y “Fiesta para dos”, entre otros populares merengues.

Rubby Pérez es un ídolo de multitudes que han disfrutado de sus merengues durante casi 50 años.

AMOR POR VENEZUELA

Venezuela es la segunda patria del artista dominicano Rubby Pérez. En el país sur americano estuvo residiendo durante varios años en la década de los 90.

Con esta nación Rubby tiene una relación muy especial, siendo uno de los artistas más queridos, lo que le ha permitido regresar en grande, como lo hizo el pasado fin de semana, en donde tuvo cuatro presentaciones, con un público desbordante.

Sobre la crisis que atraviesa Venezuela, el merenguero prefirió no tomar posición alguna, pues entiende que si se inclina para un bando (Los chavistas o la oposición) estaría dividiendo a su fanaticada.

Muy por el contrario, espera que su canto, su música sirva para unir a los venezolanos en la alegría y en el amor.

Rubby Pérez figura entre los merengueros más emblemáticos de todos los tiempos.Foto: fuente externa

UN HECHO TRISTE

En octubre del 2022 vio fallecer a su esposa Inés Lizardo, con quien llevaba más de 30 años de casado.

Días después confesó tener a Dios como centro de su vida en donde siempre encontró la fortaleza ante las adversidades.

A pesar de haber logrado el éxito y la fortuna, su vida no ha sido color de rosa. El merenguero tiene a Job, famoso personaje bíblico, y al Salmo 103 como sus referentes de vida. Él fue hombre probado en la fe y seguro de que Dios siempre ha estado a su lado, aún en los momentos más difíciles.

Aunque lloraba y se caía al recordar a la madre de cuatro de sus siete hijos, sabe que es parte del proceso del luto que vive desde el pasado 22 de octubre, cuando estando fuera del país, a punto de subir al escenario para animar un concierto bailable, recibió la infausta noticia del fallecimiento. de Inés, quien llevaba años luchando contra un cáncer de mama.

Rubby ha tenido que ser fuerte para sus hijos, aunque confiesa que ha habido momentos que se ha desmoronado junto con ellos, reconoce que Dios siempre ha estado a su lado y eso le ha dado la fuerza y el valor para seguir con la vida, ahora sin la presencia de su ángel, como le llamaba a su esposa.

Video Rubby Pérez - No Voy a Llorar (Video Oficial)



UNA RELACIÓN SENTIMENTAL

Inés llegó a Haina cuando él tenía ocho años de edad y ella casi cumplía los diez. “La familia de Inés llegó a Haina huyendo de la guerra civil del 1965”, contó el artista a Listín Diario.

“Fuimos juntos a la escuela desde segundo de primaria. Entramos al bachillerato y nos hicimos los mejores amigos y de esa amistad nació el amor, nos casamos y procreamos cuatro hermosos hijos, formando una bella familia. Inés fue el ángel que Dios me envió para cuidarme”. En ese momento el artista detiene su relato y es que el llanto le impide continuar.

Después de esta pérdida, ahora vive día a día sin precipitarse y aceptar lo que Dios le envía sin reclamar.

“Después de ver morir una compañera de tantos años, uno le tiene que pedir a Dios que le ayude a entender la vida y a seguir adelante. Hoy ha sido un día difícil para mí porque es su cumpleaños, pero hay que seguir adelante”, expresó.

Su dolor es mayor porque también tiene que consolar a sus hijos, pues para ellos ver partir a su madre también ha sido muy difícil.

“Nos hemos necesitado uno con otro. Yo los he necesitado para ganar fuerzas, pero también he tenido que ser fuerte en algunos momentos para que ellos no vean que me quiebro. Otras veces me quebré delante de ellos y eso es parte del proceso”, afirma.

Video RUBBY PÉREZ - SOBREVIVIRÉ EN VIVO!



SU NIÑEZ

Cuando nació Roberto Antonio Pérez Herrera (8 de marzo 1956), así lo bautizaron sus padres, a los diez días padeció una fiebre tifoidea, la cual es una infección bacteriana que afecta el intestino y ocasionalmente el torrente sanguíneo.

Sus padres siempre les recordaron que en ese entonces estuvo a punto de morir y que un milagro de Dios le devolvió la vida.

A los 14 años, siendo un adolescente y con la ilusión de convertirse en beisbolista Rubby sufrió un accidente, con fracturas en las extremidades inferiores que lo llevaron a permanecer dos años ingresado en el hospital traumatológico Darío Contreras, y luego varios años para recuperarse y recobrar la movilidad.

“Mi papá, que fue un pastor de una iglesia evangélica en Haina, nos inculcó la fe a sus hijos y estando en cama en el hospital, me decía: - mi hijo lee el Salmo 103, y desde entonces siempre lo hago (alaba alma mía a Jehovás tu Dios y no olvides ninguno de los favores recibido)”.

Hace unos años también sufrió otro accidente automovilístico en Puerto Rico que lo llevó al hospital. También un día bajando las escaleras en su residencia volvió a fracturarse la pierna.

“Siempre he dicho que la única forma que una persona puede sobrevivir a tantas cosas es si tiene el cuidado de Dios en su vida y veo que Él me mandó una esposa que era un ángel para que me cuidara a mí y estoy seguro que mi vida es poca para agradecerle al Señor todas las cosas que ha hecho conmigo”.

Todas estas experiencias han hecho que el artista asuma la vida con más paz, dice ya no ser tan contestatario, ahora sobrellevar los problemas con calma, pero, sobre todo, sabe que compartir y ayudar a los necesitados es parte de su filosofía y comportamiento humano.

nombre artístico

En 1976 Fernando Villalona entra como líder de la agrupación Los Hijos del Rey, el artista acogió a varios pupilos, a quienes les inscribió con nuevos nombres artísticos.

Es el caso de Roberto Pérez, a quien decidió llamarle Rubby para evitar confusión con Roberto del Castillo, quien era parte del grupo de Johnny Ventura.

En 1980 Pérez ingresó a la orquesta de Villalona, quien lo subió a cantar en una fiesta ante la salida de la agrupación del cantante Raulín Rosendo.

“Yo le vi mucho talento a Rubby Pérez y cuando cantó esa noche entendía que debía contratarlo”, relató Villalona al resaltar la calidad de voz, así como resaltar la buena relación que han mantenido.