Entre humor y música: los 15 artistas dominicanos que se desarrollaron en ambas facetas

Cuando Luisito Martí y Anthony Ríos formaban parte de “El Combo Show de Johnny Ventura”, en ellos se daba una dinámica en la que se observaba una manifestación del humor en sus interpretaciones de merengue y que, años más tarde, supieron exponer con sus personajes en la televisión.

Un selecto grupo de artistas dominicanos han transitado, primero, por la música antes que consolidarse como humoristas como Milton Peláez, Luisito Martí, Anthony Ríos, Cecilia García, Charytín Goico, Carlos Alfredo Fatule y Oscar Pérez.

Otros que desde su plataforma humorística encontraron en la música una manera divertida de provocar la risa con parodias y canciones.

En ese mundo se recuerda a Freddy Beras Goico, autor del primer rap dominicano, “Margarita”, que interpretó junto a Felipe Polanco “Boruga”.

En esta lista se incluye Julio Sabala, Jochy Santos y los populares (con parodias) Raymond Pozo y Miguel Céspedes, así como el fenecido René Fiallo.

El humor de Luisito Martí se puede percibir en los merengues que popularizó en el “Combo Show” de Johnny Ventura temas como “La muerte de Martín”, “Te digo ahorita” y “¿Qué pasa Papo?” dejó plasmada su gracia y su manera auténtica de contar historias.

Johnny Ventura, Anthony Ríos, Luisito Martí y otros en el evento "Siete días con el pueblo", en 1974.

Al conformar su grupo “El Sonido Original” (1978 y 1989) continuó grabando merengues con esa misma temática se destacan “El mudo”, “El ñato”, “A mi hijo no me le den”, “Te dijeron que bebieras así”, “Gato entre macuto” y “Depende de la bolita”.

Luis Bernardo Marte Hernández (1945- 2010 ), su nombre real, entonce, ve el humor como una alternativa y se aleja de la música, en 1983 entra a “El Show del Mediodía” en donde nacieron los personajes “Balbuena”, “Belarminio”, “Filomeno” y “El Chino Bichán”. Siendo “Balbuena” el más emblemático con el que debuta en el cine dominicano.

En cada uno de estos personajes Luisito supo exponer detalles esenciales desde la forma de hablar, transformación de su rostros y vestuario único.

Su potencial lo termina desarrollando en sus propios programas de humor, siendo el más emblemático, “El Show de Luisito y Anthony”.

Anthony Ríos murió el 4 de marzo de 2019, a los 68 años de edad.

ANTHONY RÍOS

En ese programa televisivo, Anthony Ríos (1950-2019) compositor y baladista dominicano, desarrolló su carisma humorístico con todo su potencial.

“El show de Luisito y Anthony” llegó a ser uno de los mejores programas de humor de la historia de la televisión dominicana, conducido por Luisito Martí y Anthony Ríos y con un elenco que incluía a Kenny Grullón, Rebeca Peláez, Manolo Tejeda, Ramón Asencio, Juan María Almonte (Bakongo), Sixto Butten (el Menordomo), Angelita Curiel, Janibell Peralta y otros más.

Con segmentos como El Cazador en la selva, los Saluditos, Don Efraín, el preso Leonidas con su abogado Micky Jacobo, Cunninga, Joe el Rockero, Cómo se llama la obra y los huevos (bloopers).

Finaliza la década del 90 y Luisito continúa apostando al humor con una alta calidad de producción con programas como “De remate” y “Las mil caras del engaño”. Para el 2004 salió al aire su programa “El Show de Luisito Martí” (Serie de TV 1989–1993), el cual se transmitió hasta el 2006.

Su llegada al cine se produjo en el año 1995, con la película “Nuevayol, por fin llegó Balbuena”, dirigida por Ángel Muñiz, donde su personaje más popular: “Balbuena” pasa por una serie de acontecimientos al irse de manera ilegal a Estados Unidos. En 1997 llega a la pantalla grande “Nuevayol 3, bajo la nueva ley”. En 2004 volvió al cine con “Los locos también piensan”.

Este año se conmemoraron los 15 años del fallecimiento de Luisito Martí plasmando con su arte la cultura dominicana, con su creatividad y talento.

René Fiallo y Milton Peláez

MILTON PELÁEZ

A Milton Peláez se le conoce como uno de los genios del humor dominicano, por su capacidad creativa y su amplia cultura general que supo plasmar, en cada una de sus intervenciones humorísticas en la televisión.

Antes de iniciar en la TV Milton incursionó en la música, encontrando en el rock y el estilo de la nueva ola, los ritmos para desarrollar su ingenio musical. A Milton se le considera “El padre del rock dominicano” , fundando en la década de los 50's el grupo Los Happy Boys y por ser el primero en grabar canciones de este género como “Carmencita”, “Paco cara de maco”, “Todo lo que tengo”, “Más feo queyo”, “La fiesta”, “Viejito ye ye” y “Por eso estamos como estamos”.

Con Los Happy Boys y Milton llegó hacer giras por todo el país y cantó en Argentina, Venezuela y Colombia.

Es siendo guitarrista de la orquesta de Rafael Solano que conoce a al fenecido presentador de televisión, productor, humorista y filántropo dominicano Freddy Beras Goico, quien lo invita a ser parte del programa radial “El show de noticias”, desde entonces formaron una mancuerna que lo llevó por “El Show del Mediodía” en donde Milton se destacó como el mejor guionista de comedias, recreando parodias y situaciones que recreaban el acontecer noticioso del momento.

Hizo historia en la televisión dominicana, junto a Freddy Beras Goico, Felipe Polanco, Cuquín Victoria y Cecilia García. Juntos protagonizaron el espectáculo “4x4”, un exitoso espectáculo humorístico que permaneció por mucho tiempo en los principales centros nocturnos de Santo Domingo y del interior del país.

Produjo los programas de humor “Con Cuquín” (1986), “El Show de Noticias” (1973) “Super Humor” (1985) y “El Show de Milton Peláez”. Tocaba la guitarra y la batería, fue publicista y se destacó como libretista, guionista y productor de espectáculos.

Su última producción fue para Carlos Alfredo Fatule, cuando presentó en noviembre “Showman, en El Maunaloa.

Con Fatule sentía identidad por su trabajo, por eso lo contrató para El sabroshow, que se transmitía por Rahintel. Murió el 4 de julio de 2006 en Santo Domingo, República Dominicana.

El fenecido Freddy Beras Goico fue considerado el artista más polifacético del país.

FREDDY BERAS GOICO

El pueblo dominicano conoce a fondo el legado cultural que dejó a República Dominicana Freddy Beras Goico, productor y conductor de televisión, humorista, autor de canciones y filántropo lo convirtieron en el artista más exitoso de la televisión dominicana, de todos los tiempos.

Dentro del humor Freddy también usó la música como una de las mejores rutas para llevar al público, con agudeza y chispa, parodias fuera de serie. Freddy fue el autor del primer rap dominicano, “Margarita”, el que interpretó junto a Felipe Polanco (Boruga).

Junto a Miltón Peláez, compuso e interpretó decenas de parodias que reflejaban el acontecer noticioso del momento, del país.

También compuso las canciones “El Carbonero”, “Margarita”, “El barrio”, “Es Verdad”, y “José”.

Charytín Goico ha desarrollado sus facetas de canto y humor. Fuente externa.

CHARYTÍN GOICO

En los pasados Premios Soberano Charytín Goico volvió a mostrar su grandes dotes de ingenio cuando tuvo una memorable participación, haciendo gala de su gracia y humor que le ha caracterizado.

Su carrera artística nació en los años 70, presentándose como una intérprete de baladas románticas. Es en la televisión puertorriqueña que Charytín da a conocer al público su capacidad para conducir un programa de televisión, con importantes entrevistas y sketches de humor. En esta etapa nace su conocido personaje “La mosquita muerta”, una simpática secretaria que hacía gala de su mote. Fue tan fuerte su pegada que decidió sacarla de su rutina de presentaciones.

En su libro “El tiempo pasa, pero yo no” revela que no llegó a tenerle envidia al personaje, “es que me di cuenta que me iba a convertir en la Mosquita Muerta... Ella hacía cosas que yo no me atrevía a hacer”, afirmó durante su visita a LISTíN DIARIO.

Cecilia García durante un concierto en Escenario 360.Foto: Kendry Rivera

CECILIA GARCÍA

Cecilia García se dio a conocer como “La polifacética” ya que además de ser poseedora de una de las voces más hermosas del canto dominicana, también tuvo sus inicios en el humor.

Su primera coproducción en la televisión fue en 1974 con el espacio “3x3”, en Radio Televisión Dominicana, canal 4 de la República Dominicana.

En 1978, condujo el programa Cecilia y Solano en el canal 4 y se desempeñó también como coproductora, cantante, y comediante del programa y, en 1980, produjo su primer programa “Esta Noche Cecilia”.

El humor de Cecilia García se destacó en El Show del Mediodía, en su programa “Cecilia en facetas” y los shows de humor de los que formó parte.

Al pasar los años Oscar Pérez se ha consolidado como uno de los imitadores más profesionales y graciosos del medio artístico dominicano.

EL IMITADOR OSCAR PÉREZ

Al pasar los años Oscar Pérez se ha consolidado como uno de los imitadores más profesionales y graciosos del medio artístico dominicano. Su trabajo actualmente, en el espacio “La Opción 13.0”, por Telecentro, canal 13, se destaca por ingenio y creatividad.

Oscar Pérez también encontró en la música su primera parada en el arte, teniendo una destacada participación en la agrupación merenguera “Tierra Seca” junto a Daniel (Danny) Vásquez Pichardo y Herodys Ureña. Tierra Seca se conoció por importantes merengues, entre ellos “La Buscaré”, principal éxito musical de la banda ideada por el empresario artístico Raphy D’ Oleo.

En 1998 entra a Telecentro, canal 13, dirigido por Alfonso Rodríguez entra a formar parte del elenco de la seria “Ciudad Nueva” y “Los Electrolocos” en donde hizo el papel del “Teléfono”, el cual compartió con actores y actrices, de alta calidad como Bernardita García Smester, Josefina Muñoz, Humberto Espinal, Amarilis Freites, Hemky Madera y Carolina Feliz. También fue parte de “Bemberé” y

Julio Sabala cuando condujo Premios Soberano 2023.

Hace casi 40 años salió a la luz el nombre de Julio Sabala. Despegaba en Madrid y los cables internacionales se hacían eco de su éxito como imitador.

Sus imitaciones de figuras como Sammy Davis Jr., Celia Cruz, Julio Iglesias, Enrique Iglesias o Raphael son memorables.

También es cantante, aunque sin mayores novedades. El artista representó a República Dominicana en el Festival OTI de la Canción de 1987, celebrado en Lisboa, Portugal.

El dominicano participó con la canción "Esto tiene que cambiar", sin lograr premio alguno.

Luego fue invitado en ese festival en la edición de 1990, que tuvo lugar en el Ceasars Palace de Las Vegas.

Ambiente del último programa de "Divertido con Jochy" en su temporada 2024.

"divertido con jochy"

Su experiencia también abarca programas de radio donde se desempeñó como humorista, libretista y comediante en “El Vacilón de la mañana”, de la emisora Fiesta FM.

Su recorrido como buen imitador y humorista continuó por “El conconcito” junto a Felipe Polanco (Boruga), “Rincón Paríso”, “9x9 Roberto” y “Perdone la Hora”. En 2008 forma parte del programa “Con Freddy y Punto".

En 2009 participó en un papel importante, para la película "Lío de Faldas" dirigida por Miguel Vásquez, el cual dio vida al ex-presidente, Hipólito Mejía.

El conocido actor, se ha caracterizado de interpretar personajes artísticos nacionales e internacionales, personajes políticos, y otros más.

El locutor y conductor de televisión Jochy Santos, quien además se ha destacado en los shows de humor como cuenta chistes, grabó el emblemático merengue navideño “La misma pela” y junto a “Nunca do you like” junto al desaparecido dueto Confusio y Boperó.

Otros que se han valido de parodias y memorables imitaciones son Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes han sabido sacarle provecho a importantes casos de artistas nacionales e internacionales.