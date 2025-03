Del amor al despecho: todas las canciones que Shakira le dedicó a sus exparejas

Shakira se expresa a través de lo que sabe hacer: música. Y cuando está enamorada o despechada, esos sentimientos se reflejan en las letras de sus temas porque no solo a Gerard Piqué, la artista le ha dedicado canciones, sino que lo ha hecho con todos sus ex conocidos.

Recientemente, el actor Osvaldo Ríos rememoró las canciones que la colombiana le escribió, algo que la propia artista ha compartido anteriormente.

Pero en la discografía de Shakira también hay creaciones para Antonio de la Rúa y Óscar Ulloa.

"Moscas en la casa”, “Ojos así”, “Bruta, ciega, sordomuda” y “Tú”, todas perteneciente al álbum “¿Dónde están los ladrones?” (1998), fueron dedicadas al actor, con quien la cantante tuvo una relación de ocho meses a finales de los 90.

"Ella componía en servilletas, sentí cosas lindas. Realmente es lindo cuando una persona te dedica unas letras tan bonitas", dijo el actor de en Despierta América.

El galán de “Gata Salvaje”, quien le lleva 16 años a la artista, recordó que él también tuvo bonitos gestos con Shakira: "Yo por mi parte le dediqué un poemario, y ella una vez incluso me pidió permiso para usar un versito de esos en una de sus canciones".

Esa canción es “No creo”, y el verso que le regaló para que ella lo usara libremente en la canción es: "Quiero ser tu firmamento... De tu boca, una canción... De tus alas siempre ser el viento".

Para Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa, tuvieron una relación por más una década, del 2000 al 2011, y la colombiana le dedicó “Día de enero” y “Suerte” habla de todo lo que pasó con el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa.

Mientras que a su amor de juventud, Óscar Ulloa, la intérprete de “Loba” le dedicó canciones de su disco “Pies descalzos”: “¿Dónde estás corazón?” y “Antología” son los temas.

“Esta canción la escribí después de que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona especial”, relató la multipremiada artista en uno de sus conciertos tiempo después.

Gerard Piqué

La historia de amor y desamor de Shakira y Gerard Piqué está registrada en la discografía de la famosa colombiana desde el mismo inicio de la relación.

“Hace un par de años me sentía sola, solía pensar que no existía Dios. Pero entonces tú me miraste con tus ojos azules”... La frase pertenece a “23”, una de las canciones que la artista le dedicó en 2014 al exfutbolista.

En 2017, Shakira escribió “Me Enamoré”, una canción que hablaba de aquellos comienzos y del amor que seguía sintiendo por su novio.

El éxito “La Bicicleta” (2016), que la colombiana grabó junto a su compatriota Carlos Vives, en una de sus estrofas menciona a su entonces amor.

En abril, previo a la ruptura oficial, anunciada en junio de 2022, llegó una canción que coincidió con lo que sucedía en la pareja en ese mes: "Te felicito" junto a Rauw Alejandro.

Después de "Te felicito" llegó otro dardo: "Monotonía", en colaboración con el urbano puertorriqueño Ozuna y que parece toda una declaración a corazón abierto sobre cómo habían sido los últimos meses de su relación.

Después remató con el explosivo tema musical, "BZRP Music Session #53", que alimentó esa escalada de directas de la cantante a su expareja y que arrancó con mensajes como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión".