Lanzan botella a Marc Anthony en el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla continúa su curso con éxito, atrayendo a multitudes con presentaciones de artistas de renombre como Juan Luis Guerra, Maluma, Silvestre Dangond y Marc Anthony, entre otros.

Sin embargo, la presentación del boricua la noche del sábado, se vio empañada por un incidente con un asistente al concierto, realizado en el estadio Romelio Martínez.

Durante su actuación, mientras deleitaba al público barranquillero, alguien arrojó una botella al escenario, poniendo en riesgo la integridad del artista y de los presentes.

El incidente provocó la indignación de Marc Anthony, quien no dudó en confrontar al público.

Interrumpiendo su presentación, el intérprete de "Ahora Quién" se dirigió al responsable del lanzamiento de la botella.

"El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era", expresó con molestia.

"Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo pal carajo", aseguró.

El incidente generó tensión entre los asistentes, quienes buscaban identificar al responsable.