Serrat: "Me retiré de los escenarios, no de cantar, estar vivo y participar de las cosas"

El cantautor español Joan Manuel Serrat aseguró este martes que se ha retirado de los escenarios, pero no de "cantar, estar vivo y participar de las cosas", y que si tuviera ganas profesionalmente y le quitara el sueño, "volvería a cantar".

Serrat fue reconocido como invitado de honor de la fiesta Santa Eulàlia 2025, una celebración del Gremio de Restauración de la ciudad de Barcelona, en un acto en el que sentenció: "la industria no me ha cerrado las puertas, pero no sé qué camino puedo tomar en ella, ya que ya no formo parte de sus proyectos".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, abrió el acto con un discurso en el que agradeció al cantautor haber "roto la promesa" de retirarse de los escenarios para cantar en un concierto solidario el pasado 29 de noviembre para los afectados por el mayor temporal sufrido en España en este siglo, que provocó más de 200 muertos.

La encargada de presentar a Joan Manuel Serrat fue la actriz y cantante española Lolita Flores, quien recordó que conoció al músico con "12 o 13 años" en un concierto en Barcelona y que creció con sus discos.

"De él aprendí quienes son los buenos, los malos y los regulares en política, las drogas que se pueden tocar y las que no y a escribir versos octosílabos", señaló agradecida la hija de la legendaria Lola Flores.

"Es un placer estar aquí porque me has enseñado a pisar fuerte en el mundo de la farándula; porque me he enamorado contigo, de ti y de otros; porque eres mi referente, mi hermano mayor en Cataluña y porque te llevaré siempre en el corazón", sentenció Lolita Flores dirigiéndose a Serrat.