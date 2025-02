Muere madre del rapero The Notorious B.IG., Voletta Wallace

Voletta Wallace, la dedicada madre del gran rapero The Notorious BIG y protectora de su legado, falleció el viernes por la mañana. Tenía 78 años.

El forense del condado de Monroe, Thomas Yanac, confirmó el viernes su muerte a The Associated Press, diciendo que falleció en su casa en Stroudsburg, Pensilvania, después de un período de cuidados paliativos. Murió por causas naturales.

Un representante del patrimonio de The Notorious BIG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

The Notorious BIG, uno de los más grandes intérpretes de rap, fue asesinado a tiros a los 24 años en Los Ángeles en 1997. El caso sigue sin resolverse. Le sobreviven su esposa, la músico y actriz Faith Evans, y sus dos hijos, Christopher Jordan Wallace y T'yanna Dream Wallace.

Wallace fue una fiel guardiana del legado de su hijo, nacido Christopher Wallace. Cuando este apareció por primera vez en la escena como uno de los talentos más distintivos del rap con canciones que describían con maestría la vida callejera en Brooklyn, ella calificó su música de “ruido”.

Desde su muerte, su regalo adquirió un nuevo significado para ella. En 2017, 20 años después de su muerte, le dijo a AP: “Recordé que mi hijo me dijo: ‘No escuches mi música’. Y yo nunca escuché su música. La escuchaba en la radio y sonaba bien, porque era limpia. Pero dije: ‘¿Sabes qué? Tengo que hacerlo. Tengo que escuchar esa música’. Y eso fue lo que hice”.

“Lloré mucho ese día con solo escuchar la música. Recuerdo que me senté, me paré, apoyé la cabeza en el estéreo y lloré como un bebé. Y eso fue una terapia para mí. Y dije: 'Dios mío, ese joven talentoso fue capaz de juntar esas palabras'. Tenía una voz hermosa. Me encanta su voz”, continuó.

Tras la muerte de su hijo, Wallace creó la Christopher Wallace Memorial Foundation, una organización que ofrece recursos educativos para niños. En 2003, rindió homenaje a las madres de otros músicos que fallecieron de forma prematura (Aaliyah, Lisa “Left Eye” Lopes, Tupac Shakur, Jam Master Jay, Big Pun, Big L y Freaky Tah) en “BIG Night Out”, un evento benéfico para la fundación.

“Es nuestra manera de decirles: ‘Mantén la cabeza en alto’”, dijo Wallace a AP en ese momento. “Es la manera que tiene la fundación de hacerles saber a estos padres que los amamos”.

También emprendió acciones legales en nombre de su hijo. En 2004, retiró una demanda por homicidio culposo contra un ex sospechoso del asesinato de la estrella del rap, Amir Muhammad, también conocido como Harry Billups. La demanda de 2002 también nombró a la ciudad de Los Ángeles y al ex compañero de cuarto de la universidad de Muhammad, David A. Mack, un policía de Los Ángeles. Acusó a Mack de contratar a Muhammad para disparar al artista de hip-hop y a la policía de no investigar adecuadamente después de que un compañero oficial fuera sospechoso.

En 2021, Wallace trabajó como productora ejecutiva en el documental de Netflix “Biggie: I Got a Story to Tell” y le contó a AP sobre su papel ante el ojo público.

“Nunca me conocieron. El público nunca me conoció. Me vi empujada a este entorno, debo decir, después de que él falleciera, porque soy una persona muy reservada. Extremadamente reservada”, dijo. “Quizás debería haber sabido lo que él estaba haciendo allí. Pero honestamente, no lo sabía. Y hasta el día de hoy, hay gente que dice: 'Oh, ella lo sabía'. (susurra) Pero yo nunca lo supe”.

El álbum debut de Notorious BIG de 1994 para Bad Boy Records, “Ready to Die”, vendió más de seis millones de unidades hasta 2018, según la Recording Industry Association of America, e incluyó los éxitos “Big Poppa” y “Juicy”.

Su segundo álbum, “Life After Death”, lanzado dos semanas después de su muerte, vendió más de 11 millones de unidades. Lanzó múltiples éxitos, incluidos los eternos éxitos número uno “Mo Money Mo Problems” y “Hypnotize”. En 1997, Wallace aceptó el premio MTV Video Music Award al mejor video de rap por “Hypnotize” en nombre de su hijo.