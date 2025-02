Jerry Butler, leyenda del soul, falleció a los 85 años tras luchar contra la enfermedad de Parkinson

Jerry Butler, un destacado cantante de soul de la década de 1960 y cuyo rico e íntimo barítono adornó éxitos como “For Your Precious Love”, “Only the Strong Survive” y “Make It Easy On Yourself”, murió a los 85 años.

La sobrina de Butler, Yolanda Goff, dijo a The Associated Press que Butler murió el jueves de la enfermedad de Parkinson en su casa de Chicago. Butler, residente de Chicago desde hacía mucho tiempo, era un ex comisionado de la junta del condado de Cook que todavía actuaba los fines de semana y se identificaba como Jerry "Ice Man" Butler, un apodo del mundo del espectáculo que se le daba por su estilo sobrio.

Butler, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y nominado tres veces al premio Grammy, fue la voz de dos importantes centros de la música soul: Chicago y Filadelfia. Junto con su amigo de la infancia Curtis Mayfield, ayudó a fundar el grupo Impressions, con sede en Chicago, y cantó como voz principal en el gran éxito “For Your Precious Love”, una balada profundamente emotiva con influencias del gospel que convirtió a Butler en una estrella antes de cumplir los 20 años. Una década después, a finales de los 60, se unió al equipo de producción de Filadelfia formado por Kenneth Gamble y Leon Huff, que trabajaron con él en “Only the Strong Survive”, “Hey Western Union Man” y otros éxitos. Sus álbumes “Ice on Ice” y “The Ice Man Cometh” se consideran los primeros modelos de las producciones bailables con instrumentos de cuerda que se convirtieron en el clásico “Sound of Philadelphia”.

Butler también fue un compositor inspirado que colaboró con Otis Redding en “I've Been Loving You Too Long”, una balada característica de Redding; y con Gamble y Huff en “Only the Strong Survive”, posteriormente versionada por Elvis Presley, entre otros. Sus otros créditos incluyen “For Your Precious Love”, “Never Give You Up” (con Gamble y Huff) y “He Will Break Your Heart”, que Butler ayudó a escribir después de empezar a pensar en los novios de las groupies que conoció en la carretera.

“Vas a una ciudad, solo vas a estar allí una noche, quieres compañía, encuentras a una chica y la vuelves loca”, dijo Butler a la revista Rolling Stone en 1969. “Ahora sabes que esa chica no ha estado sentada en la ciudad esperando a que llegues. Probablemente esté con otro chico y el otro chico probablemente esté enamorado de ella; probablemente estén planeando pasar por todo el asunto, ¿verdad? Pero nunca tienes eso en cuenta esa noche en particular”.

Hijo de aparceros de Mississippi, Butler y su familia se mudaron al norte, a Chicago, cuando él tenía 3 años, como parte de la “Gran Migración” de negros que salían del Sur. De niño, le encantaba todo tipo de música y cantaba tan bien que un amigo le sugirió que fuera a un lugar de culto local, la Iglesia Espiritualista de las Almas Viajeras, presidida por el reverendo AB Mayfield. Su nieto, Curtis Mayfield, pronto se convirtió en un colaborador de larga data. (Mayfield murió en 1999.)

En 1958, Mayfield y Butler, junto con Sam Gooden y los hermanos Arthur y Richard Brooks, grabaron “For Your Precious Love” para Vee-Jay Records. El grupo se hacía llamar Impressions, pero Vee-Jay, ansioso por promocionar a una estrella individual, promocionó la canción como de Jerry Butler y The Impressions, lo que provocó el distanciamiento entre Butler y los otros intérpretes y una inesperada carrera en solitario.

"La fama no me cambió tanto como cambió a la gente que me rodeaba", escribió Butler en sus memorias "Sólo los fuertes sobreviven", publicadas en 2000.

Una de sus primeras actuaciones en solitario fue una versión de 1961 de “Moon River”, el tema de “Breakfast at Tiffany's”. Butler fue el primer intérprete en llegar a las listas de éxitos con lo que se convirtió en un estándar del pop, pero “Moon River” se asociaría con Andy Williams después de que el cantante fuera elegido para interpretarla en los Premios de la Academia, un desaire que Butler resintió durante mucho tiempo. Sus otros éxitos en solitario, algunos grabados con Mayfield, incluyeron “He Will Break Your Heart”, “Find Another Girl” y “I'm A-Telling You”.

En 1967, su estilo formal parecía pasado de moda, pero Butler quedó impresionado por la nueva música que surgía de Filadelfia y recibió permiso de su sello discográfico (Mercury) para trabajar con Gamble y Huff. La química, recordó Butler, era tan "feroz" que escribieron éxitos como "Only the Strong Survive" en menos de una hora.

“Las cosas parecen encajar”, dijo Butler a la revista Ebony en 1969. “Nos encerramos en una habitación, creamos historias sobre amantes, componemos la música y luego escribimos las letras para que coincidan con la música”.

En la década de 1980, la carrera de Butler se había desvanecido y su interés por la política se fue acentuando. Alentado por la elección de Harold Washington, el primer alcalde negro de Chicago, en 1983, se postuló con éxito para la Junta del Condado de Cook en 1985 y fue reelegido en repetidas ocasiones, incluso después de apoyar un controvertido aumento del impuesto a las ventas en 2009. Se retiró de la junta en 2018.

Butler estuvo casado durante 60 años con Annette Smith, quien murió en 2019, y con ella tuvo hijos gemelos. Muchos de sus compañeros de generación habían tenido dificultades económicas y él trabajó para ayudarlos, al mismo tiempo que apoyaba a varios miembros de la familia. Presidió la Rhythm & Blues Foundation, que ofrece una amplia gama de asistencia a los músicos, e impulsó a la industria a brindar beneficios médicos y de jubilación. Butler se consideraba afortunado, incluso si dejó pasar la oportunidad de ser dueño de una parte de la compañía discográfica Philadelphia International de Gamble y Huff.

“Ya sabes, he vivido bien. Mi esposa probablemente diría que podría haber vivido mejor”, dijo Butler al Chicago Reader en 2011. “¿Gané 40 o 50 millones de dólares? No. ¿Me quedé con uno o dos? Sí. Los viejos de la calle solían decir: “Lo importante no es cuánto ganas, sino cuánto conservas”.