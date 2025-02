Christian Alicea, el nuevo artista de la disquera Rimas, que tiene a Bad Bunny y Karol G de clientes

El cantante Christian Alicea continúa su ascenso en la música tropical con un sonido fresco y moderno que ha conquistado a fanáticos en todo el mundo. Ahora, en una nueva etapa de su carrera, se une a Rimas Entertainment, la disquera que será la encargada de llevar su música globalmente. Para celebrar este gran paso, Alicea lanza su nuevo sencillo “Hello, What’s Up?”, disponible ya en todas las plataformas digitales.

Con su característico estilo innovador, Alicea presenta una salsa que explora los desafíos del amor cuando el idioma se convierte en una barrera. “Hello, What’s Up?” relata la historia de un romance entre dos personas que no hablan el mismo idioma, pero que intentan conectarse más allá de las palabras.

El nuevo lanzamiento llega en un momento clave para la carrera de Christian Alicea, quien ha logrado posicionarse como una de las nuevas voces más relevantes del género tropical. Su éxito “Secreto” se mantuvo durante 30 semanas en el chart de Tropical AirPlay, incluyendo 10 semanas dentro del Top 10. Además, su tema “Voy a Beber”, junto a Elliot el Mago, actualmente se encuentra en el Top 20 de Tropical AirPlay.

Otro de sus éxitos recientes, “Me Enteré”, se volvió viral en TikTok y en España, consolidando su impacto a nivel internacional y demostrando su capacidad de conectar con nuevas audiencias.

Gracias a su talento y crecimiento imparable, Christian Alicea es el único artista tropical nominado en los iHeartRadio Music Awards, un reconocimiento que reafirma su relevancia en la industria musical y su potencial para seguir trascendiendo fronteras. Siendo también destacado por la Revista Billboard entre los "15 Artistas Latinos y Españoles a Observar".

Con la fuerza de Rimas Entertainment como su nueva casa disquera y el lanzamiento de “Hello, What’s Up?”, Christian Alicea continúa llevando la salsa a una nueva generación de fanáticos alrededor del mundo.

● ¿Cómo me siento al ser parte de la familia de Rimas? En verdad son muchas emociones. La principal es orgulloso. Orgulloso porque son varios años de trabajo. Orgulloso de mi equipo, en verdad, porque estoy rodeado de personas que soñamos en conjunto hacia un mismo fin. Y es lograr algo bonito con la música latina. En este caso, pues, Christian Alicea. No solamente soy yo. Tengo un gran equipo, DJ Buda, Eliot El Mago D Oz , DJ Castillo, Carlos Palacios, George Ramirez, que son, pues, son pilares, son muy importantes en lo que es este proyecto. Y llegar hacia esta familia, que sabemos el gran trabajo que realizan, sabemos la pasión que tienen por lo que hacen, y al igual con este mismo proyecto, como nos lo han dejado saber, pues me siento sumamente orgulloso. Yo creo que en la unión está la fuerza y esta gran asociación con esta gran familia, lo que es Rimas, yo siendo boricua y siendo parte de una familia boricua, caramba, Rimas viene de mi tierra también, pues me siento sumamente orgulloso. Y creo que, siento luz al final del túnel, ¿me entiendes? Como que tantos años, tanto trabajo, tanto sacrificio a diario y saber que hay personas que están dispuestas a unirse y a guerrear con nosotros, pues es sumamente bonito. A toda gente hay que seguir trabajando, igual o más, a toda gente hay que seguir dándole con el corazón, pero junto con una gran familia, a la cual estoy sumamente agradecido y espero que sea el inicio de algo inmenso, de algo grande, de algo lindo, no solamente para Rimas, no solamente para Therapist, no solamente para Cristian Alicea, sino para la música latina y para mi Puerto Rico.

● “Estamos encantados de asociarnos con Rimas Entertainment para amplificar el increíble talento de Christian Alicea a escala global. Desde el principio, Elliot Feliciano, Jay Dary Castillo, Carlos Palacio y Joshua Ramírez, y el resto del Equipo, han desempeñado un papel fundamental en la configuración de su viaje, y este nuevo capítulo es un testimonio de la dedicación y pasión que ha alimentado su carrera. Teniendo Loud & Live y ahora con el poderoso equipo de Rimas Entertainment y nuestra visión compartida, el futuro es más brillante que nunca para Christian y su música. Gracias a Rodrigo y a todos en Rimas Entertainment por creer en este proyecto.” Urales “Dj Buddha” Vargas, CEO/Presidente de Therapist Music.

● “Christian Alicea es un artista con un sonido fresco y una energía única que conecta con el público de una manera especial. Estamos muy emocionados de acompañarlo en este camino y ser parte del nuevo movimiento de la salsa”, expresó, Rodrigo Prichard General Manager de Rimas Entertainment.

SOBRE CHRISTIAN ALICEA:

Christian Alicea es una de las voces emergentes más versátiles de la música tropical. Su propuesta fusiona la esencia de la salsa con influencias contemporáneas, logrando un sonido fresco y distintivo. A través de su arte, busca honrar la historia del género mientras lo proyecta hacia el futuro, consolidando su lugar como un líder en la nueva ola de artistas salseros.