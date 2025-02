Paquita la del barrio se fue en paz y dormida, confirma su representante

Francisco Torres, mánager de Paquita la del barrio, confirma que, la cantante murió dormida y que, días previos a su deceso, se encontraba mejor de salud, pues como bien se sabía, desde hacía meses había perdido la movilidad de sus piernas y presentaba hondos problemas para respirar.

En entrevista telefónica con "Venga la alegría", el representante de Paquita habló de algunos pormenores relacionados al deceso de la cantante, quien perdió la vida a los 77 años.

Visiblemente afectado, "Paco" contó que, luego de que parientes de la cantante trataran de despertarla esta mañana, cayeron en la cuenta de que ya no contaba con signos vitales, por lo que llamaron a componentes de la Cruz Roja, los que indicaron a la familia que la cantante ya descansaba en paz.

"Hoy en la mañana nos dieron la sorpresa que no despertaba, estaba en su casa, llamaron a la ambulancia y la ambulancia confirmó que no había nada más que hacer", confirmó.

Paquita la del Barrio. Foto: Instagram

Torres celebró, dentro del gran dolor que experimenta, que Paquita se fue descansando, pues fue mientras estaba dormida que su corazón dejó de latir.

"En su casa y en su cama, entonces ¿qué más quisiera uno que no fuera en un hospital?, sino en su casa", destacó.

Además aclaró que, pese al estado vulnerable en que se encontraba su salud, desde hacía unos meses, en días recientes no había presentado ningún malestar y, de hecho, se mostraba de buen ánimo e interesada por conocer los detalles de los conciertos que estaba por ofrecer en la Ciudad de México, Ensenada y Guatemala.

"Estaba bien, fíjate que estaba muy estable, la semana pasada estuvimos hablando en distintas ocasiones", rememoró.

También reconoció que, pese a su gran entusiasmo, también mostraba preocupación porque no podía caminar, sin embargo, Francisco la alentó compartiéndole que otra de sus colegas, de 80 años, seguía realizando recitales con todo y su falta de movilidad en las piernas.

"El no poder caminar sí era algo que la preocupaba, me habla y me dice: ´-Oye, no puedo caminar y ya viene el trabajo, ¿qué hago?´, le dije +no hay problema´, estuvimos platicando; hay un show de Chelo, la cantante, le dije: ´Chelo con más de 80 años acaba de hacer un show, la señora no camina, pero el público se le entregó, mira, usted puede´, me dice ´a ver mándame los videos´, constesto ´ahorita te los mando para que los vea, no tenga miedo, la gente sabe que usted no puede caminar, pero no se sienta mal, usted puede, hágalo´", comentó que hablaron en su última llamada-

Confió que fue ayer cuando Paquita le marcó en dos ocasiones, sin embargo, no advirtió que su móvil sonaba, por lo que le regresó la llamada más tarde, sin embargo ya no pudo hablar con ella.

"Ayer me llamó dos veces, pero no alcancé a contestar, cuando le marqué más tarde con la gente que la apoya en la casa dije: ´Me llamó Paquita, ¿ocupa algo?, contestaron: ´No, se equivocó', pero antier hablé con ella".

Torres detalló que estaba a poco de salir de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, donde la cantante será velada, sin embargo, expresó que espera que, luego de que la familia decida qué hará con los restos, le permitan trasladarla a la capital, para que aquí también sea despedida.

"Yo les decía (a la familia) que sería muy bonito traer a Paquita a México, entonces creo que así va a ser, están pensando en hacer algo, el cuerpo ya se lo llevaron para prepararlo, la despedirán de forma muy privada y, de ahí, pensar en incinerarla y traernos las cenizas para llevar a cabo esto que será un especie de homenaje en su negocio", dijo al borde de las lágrimas.

Espera que el homenaje se lleva en "Casa Paquita", el que fuera su restaurante, ubicado en la colonia Guerrero.