Natti Natasha conecta con su infancia viendo los carros públicos transitar en Santiago a través de la bachata

Siendo una de las artistas más versátiles del género urbano internacional, Natti Natasha vuelve a navegar por los ritmos tropicales que la hacen conectar con sus raíces dominicanas, de las cuales presume en cada oportunidad.

Aunque a lo largo de su carrera ha sabido incluir la bachata en su repertorio, ahora por primera vez dedica un álbum completo a este ritmo que le ha regalado varios éxitos mundiales.

A través de su nuevo disco "Natti Natasha En Amargue", la artista confesó durante una entrevista con LISTÍN DIARIO que recuerda su infancia viendo los carros públicos transitar y escuchando la música a todo volumen del colmado en su natal Santiago de los Caballeros.

"Cada canción es muy especial porque primero habla de cosas que siento que todos hemos vivido, hay algunas que no quisiera vivirlas, por eso dije en un storie ayer que yo siento que algunas veces Romeo ve para el futuro o sabe lo que uno ha vivido", explicó.

"Y cuando yo escucho 'Natti Natasha En Amargue', yo recuerdo esos tiempos como en el colmadón o cuando pasan los carros públicos, que están en los carros a todo lo que da y vuelvo y conecto con esa Natalia desde niña, conecto con mi casa en Santiago, que piso tierra y abrazo a la República Dominicana y me abrazo a mí porque no hay nada mejor en el mundo que tener esa identidad", afirmó.

Fue en 2020, mientras Natti Natasha estaba embarazada de su hija Vida Isabelle, cuando Romeo Santos le mostró la canción "Desde hoy" y comenzaron a trabajar en el proyecto, que también incluye "Quiéreme menos", un tema inspirado en la cantante y su pareja, Raphy Pina.

"Yo soy una fanática más de Romeo, para mí es una cosa grandísima que él haya pensado en mí", expresó Natti, quien contó que no sabía que haría un álbum cuando el cantautor inicialmente se acercó a ella con una sola canción hace casi cinco años.

Además de transportarla a su niñez, la producción también hizo que Natti Natasha rememorara decepciones amorosas con las que "uno se ha dado par de tragos", pero "me ha tocado aceptar lo que está pasando y me he tenido que reinventar".

En el caso de "Quiéreme menos", que fue lanzada el pasado 6 de junio de 2024, doce días después de Raphy Pina salir de prisión y ocho meses antes de estrenar las otras nueve canciones de "En Amargue", la pareja estuvo presente en el proceso creativo de Romeo Santos en el estudio.

"En ese momento la canción tenía un significado, estoy embarazada y todo tiene un balance perfecto, pero después que van pasando los años uno pasa muchas cosas, que uno va creciendo, que uno va conociendo, y cada vez que yo cantaba la canción, en el espejo porque me tocaba cantarla en el espejo, en ningún otro lado porque no podía, tenía un significado diferente para mí", mencionó.

¿PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD?

En varias ocasiones, Natti Natasha se ha sincerado sobre lo celosa que es con su prometido, tanto que se identificó con "Tu Loca", el sencillo que estrenó en septiembre del año pasado como adelanto de "En Amargue".

"No sé que yo haría, porque no puedo escupir para arriba", comentó Natti luego de ser cuestionada sobre si perdonaría una infidelidad.

Entre la decena de composiciones, también hace referencia a su aversión hacia la deslealtad en "Pinocchio".

"Definitivamente a mí lo desleal no me gusta y por eso le canto tanto de una manera muy cruda a esa deslealtad, a esa infidelidad, porque en algún momento lo pude pasar y no me sentí bien, no me gustó y no la acepté", comentó.

¿SE CASÓ EN SECRETO?

Cuando Natti Natasha y Raphy Pina revelaron su relación en 2021, ya tenían más de dos años juntos.

Ahora, después de siete años y una hija en común, el empresario artístico llama "mi esposa" a la estrella dominicana, quien no negó ni confirmó si celebraron una boda en secreto.

"Estamos por esos lados, vamos a ver, pero no sentimos que es algo como que de carácter principal en una relación. Vivimos juntos, una niña, yo creo que casarse más de ahí es como que...", dijo Natti

"A mí como que no me gusta planear ese tipo de cosas, me gusta como que pasen natural", añadió.