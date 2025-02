El dembow es impulsado por dominicanos y se acentúa debate si ya le pertenece a este país

Considerado como un género musical que refleja una realidad social y cultural que viven muchos barrios marginales, el dembow dominicano mantiene sus inicios en el reggaetón y el género jamaiquino “dancehall” y es caracterizado por ritmos rápidos, alegres y repetición de palabras en cada canción.

Según mencionó el productor musical Chael Produciendo, en el documental de Amazon Music, “La cuna del Dembow”, todo comenzó en el año 1990, cuando el artista jamaiquino Shabba Ranks lanzó la canción titulada Dem Bow, que tenía un ritmo de las pistas del dancehall y reggae en el país.

El éxito musical marcó un antes y un después en la base rítmica que le daría forma a muchas canciones de reggaetón en Panamá, donde artistas como El General jugarían con estos ritmos y del inglés lo mezclarían con el español, formando los comienzos del reggaetón actual y, posterior a ello, del dembow dominicano.

Con la combinación de estos tres países en República Dominicana se asienta este género y se comienza a experimentar con las bases rítmicas, acelerar el tempo y simplificar las letras para hacerlo más movible y es entonces cuando el productor discográfico DJ Boyo en el 1994 lanzó el primer tema titulado “Mujeres Andadoras”. “Comencé a oír música jamaiquina, me aferro a un chavo que se llama Shabba Ranks y una vez me enamoré de una pista que se llama ‘Wait deh man’. Me enamoré de la pista, la cogí”, explicó el también artista en este documental.

Sin embargo, no fue hasta el 2009 cuando el dúo Doble T y el Crock lanzaron la canción “Pepe”, que fue una de las más sonadas en ese año y llegó a ocupar la tercera posición en el ranking de Billboard, siendo todo un hit en el ámbito internacional.

Contexto original

Catalogado como un género vulgar y obsceno, muchos ni lo llegan a considerar como un ritmo ni tampoco como un género. Incluso, le atribuyen algunas problemáticas sociales de violencia y criminalidad debido al impacto que ha generado en la juventud marginada.

“Cuando iba a las estaciones y radio y televisión me decían: ‘No, no podemos tocar eso’, pero cuando salías a la calle, lo que se escuchaba era dembow”, señaló El Alfa para Billboard en marzo.

Otros argumentan que todos los elementos que lo caracterizan son un reflejo de la realidad social en los barrios y se presta como una forma de expresión para los que viven en estas comunidades.

“Todas estas expresiones nacen del barrio y si en el barrio lo que se está pasando es hambre, si en el barrio lo que está sucediendo es abuso policial, si en el barrio lo que hay es delincuencia, ¿de qué va a hablar un artista?”, expresó el historiador de música urbana Alex Taylord, en el documental de Amazon Music, aludiendo que al mismo tiempo con estos temas buscan hacer un llamado al gobierno.

Para ellos, expresiones como la jerga, el baile y su contenido lírico son un espejo de las realidades socioeconómicas que enfrentan, buscando visibilizar los problemas estructurales para las poblaciones históricamente ignoradas.

En la actualidad no se puede negar la presencia que ha obtenido este género a nivel nacional e internacional, donde artistas como Tokischa, El Alfa, Yailin la Más Viral, La Materialista, Angel Dior, Lomiiel, entre otros, han generado popularidad y conquistado al mundo, llegando incluso a llenar estadios.

“Es un género que ha trascendido tanto y ha dado tantos beneficios a la música de nuestro país y ha sacado tantos jóvenes de la delincuencia”, recalcó el productor musical Mr. Manyao a Listín Diario.

Paternidad de RD

Aunque muchos se mantienen en el eterno debate de si puede integrarse como un tercer ritmo popular dominicano vigente, lo cierto es que su reciente impacto en la música latina es innegable, alcanzando por primera vez una categoría en premios Lo Nuestro denominada “Mejor Canción, Dembow”.

En esta lista, canciones como “Che che”, con Chimbala; “Déjenme rulay”, de Rochy RD y Donaty; “Dora”, con El Alfa y Fariana; “Este”, Nfasis y El Alfa; y “Hay Lupita”, de Lomiiel, han quedado nominadas en un evento de esta magnitud.

“Estamos hablando de que toda la comunidad latina está valorando de manera magna a los artistas dominicanos, y ver a tantos artistas de este género que era prácticamente underground, bajo mundo de aquí de República Dominicana, teniendo una categoría propia, es un gran avance”, destacó Taylord.

Como paso siguiente, propone que la comunidad musical trabaje con miras a fortalecer el género y crear un espacio internacionalizado para lograr éxitos mundiales en lo que él considera como “marca país”.