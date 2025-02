Mientras viaja por la carretera de la vida, Pedro Capó encuentra bienestar "hasta en lo más difícil"

Ligero de equipaje y lleno de optimismo, Pedro Capó disfruta su trayecto por la carretera de la vida, con subidas, bajadas, obstáculos, curvas, calles rocosas y fango, pero un destino fascinante.

El artista aborda una honesta despedida en su más reciente disco, llamado "La Carretera", que refleja una perspectiva saludable sobre el desapego, además de su estado creativo y madurez musical.

En una conversación con periodistas de LISTÍN DIARIO, el cantautor puertorriqueño habló de las emociones plasmadas en su nuevo álbum, las situaciones difíciles que ha enfrentado y los ciclos personales que ha tenido que cerrar en este recorrido musical.

"Yo vengo de un divorcio también, entonces eso se puede ver reflejado y atacarlo con cierto humor y encontrar lo liviano dentro de estas cosas difíciles y procesos complicados que nos toca en la vida, buscarle la normalidad y tener la capacidad de reírnos de eso y documentarlo también, y buscar un espacio donde hasta de lo más difícil podamos desapegarnos y encontrar bienestar", explicó Capó.

Luego de estrenar "Existo", en colaboración con el mexicano Carín León, y "Sabe bien", la fanaticada de Pedro Capó disfruta desde el pasado 31 de enero del resto de la producción, que en total cuenta con 14 canciones, que incluye letras de desamor y motivación.

A propósito de su tema "El Miedo", el ganador de cuatro Latin Grammys reveló que morir se encuentra entre sus mayores temores, que comienza con una incertidumbre.

"Creo que todos tenemos un montón de cosas y no hablamos de eso, nos hacemos los valientes, me parece importante hablar de esas cosas, ya desde La Fiesta venía hablando, uno de los miedos más comunes, miedo a la muerte, miedo a no ver a nuestros seres queridos, pasarla mal, creo que hay un montón de cosas que nos dan ansiedad", comentó.

CANCIONES DE "LA CARRETERA":

1. El tiempo dirá

2. Contigo

3. Divina

4. Dulce soledad

5. Esto se jodió

6. En vivo

7. Sabe bien

8. El Favor

9. Existo con Carín León

10. Adiós

11. La Carretera

12. Aquí estaré

13. Aprender a vivir con Jorge Drexler & Chambao

14. El Miedo