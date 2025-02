Sarodj se sincera sobre la salud mental: "Está bien no estar bien, buscar ayuda no está mal ni te hace débil"

"Ahogada", así se sentía la artista y Miss Universo Haití 2010, Sarodj Bertin, cuando decidió hacer una canción con el objetivo de sincerarse sobre la salud mental, además respaldar a las personas que padecen trastornos mentales y brindar su apoyo a instituciones que trabajen a favor de estos pacientes.

"Quiero encontrar una forma de apoyar más a las personas que se sientan como me sentí yo, a las personas que sientan depresión, a las personas que sufran de alguna condición mental, recordarles que no están solos, recordarles que está bien no estar bien, recordarles que buscar ayuda no está mal ni te hace débil como persona", expresó Sarodj.

Durante un encuentro con familiares, amigos, representantes de la prensa y personalidades del medio artístico, la cantante anunció el lanzamiento de "No puedo más", un tema con el que busca empatizar y solidarizarse con las personas que sufren depresión, el cual será estrenado el martes a través de sus plataformas digitales.

La exreina de belleza desea que su mensaje se expanda hacia aquellos que se encuentran en medio de una lucha contra las enfermedades mentales y que estos puedan sentirse apoyados y acompañados.

"Para que haya menos depresión, para que ocurran menos suicidios por depresión, para que las personas entiendan que las personalidades se deprimen, que es de seres humanos", dijo.

"El cerebro humano es extremadamente complicado, yo obviamente no soy una profesional en el tema, pero he sufrido de depresión, sé lo que se siente y lo que a mí me ha funcionado, a sinceridad les digo, cuando me siento en esa oscuridad extrema, es mirar ese puntico de luz", contó.

Al evento asistieron las comunicadoras y actrices María Angelica Ureña, Ana Carmen León, Eva Arias y María Luisa Molina, así como diplomáticos de la Embajada de Nicaragua en el país.

"No puedo más" se convertirá en el inicio de un movimiento por la salud mental encabezado por Sarodj Bertin, quien se ha caracterizado por su trabajo social en los barrios de República Dominicana y su tierra natal.